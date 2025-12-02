Se a Europa quer a guerra, a Rússia está preparada, diz Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, advertiu esta terça-feira que a Rússia está preparada para travar uma guerra com a Europa se for essa a pretensão dos europeus, embora não a deseje. “Não temos a intenção de fazer guerra à Europa, mas se a Europa o desejar e começar, estamos prontos imediatamente”, afirmou Putin aos jornalistas, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Putin, que fez o aviso pouco antes de receber o emissário norte-americano Steve Witkoff, acusou os europeus de quererem impedir os esforços dos Estados Unidos que visam pôr fim à guerra na Ucrânia. “Eles não têm um programa de paz, estão do lado da guerra”, disse o líder russo.

Os Estados Unidos apresentaram há 10 dias um primeiro projeto de 28 pontos considerado muito favorável a Moscovo, redigido sem Kiev e os aliados europeus. O plano, destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi alterado substancialmente após reuniões de Washington com ucranianos e europeus.

A proposta foi de novo trabalhada a nível bilateral no domingo, na Florida, entre delegações presididas pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e pelo negociador ucraniano Rustem Umerov. Putin denunciou que os países europeus, referindo-se principalmente à França, Alemanha e Reino Unido, incluem no plano exigências inadmissíveis para Moscovo com o único objetivo de “bloquear todo o processo de paz”.

“Apresentam exigências que são absolutamente inadmissíveis para a Rússia. Eles compreendem isso e culpam a Rússia por rejeitar esse processo de paz”, afirmou. “Esse é o seu objetivo. Vemos isso claramente”, disse o líder russo, também citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Acusou também os europeus de viverem “na ilusão” de que podem infligir à Rússia uma “derrota estratégica”. Putin insistiu ainda que o exército russo tomou o bastião de Pokrovsk, na região de Donetsk (leste), a maior vitória em mais de três anos de guerra, algo que Kiev nega.