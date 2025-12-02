Se tudo correr bem, Marcelo pode ter alta quarta-feira

⚡ ECO Fast O Presidente da República poderá ter alta na quarta-feira após ter sido operado a uma hérnia encarcerada no Hospital de S. João.

A cirurgia, que durou cerca de uma hora e meia, foi bem-sucedida e não apresentou complicações, permitindo uma recuperação rápida.

Marcelo Rebelo de Sousa tem um histórico de várias intervenções cirúrgicas nos últimos anos, o que está a levantar preocupações sobre a sua condição.

O Presidente da República poderá já ter alta na quarta-feira, se tudo correr bem, depois de ter sido operada na noite de segunda-feira no Hospital de S. João no Porto, a uma hérnia encarcerada.

“É expectável que fique cá hoje [terça-feira, 2 de dezembro] e acreditamos que possa ter alta no curto prazo. Se estiver tudo a correr bem, acreditamos que poderá ter alta amanhã [quarta-feira]”, disse a administradora do do Hospital de São João, numa conferência de imprensa que decorreu cerca das 9h00.

“Nesta fase é importante” que o Presidente da República se alimente e se levante “para se perceber como está”. “Estando tudo bem fará alguns exames que sejam necessários, nomeadamente algumas análises”, explicou Maria João Baptista, acrescentando que “estando tudo bem, não haverá grandes exames a serem efetuados”.

De acordo com a responsável, “o habitual neste tipo de cirurgia é que haja um período de repouso de duas a quatro semanas, que é variável de acordo com as características da pessoa. Esse repouso pode ser mais ou menos intenso, rigoroso, de acordo com a evolução clínica”. Maria João Baptista admitiu que o Chefe de Estado poderá já receber visitas esta tarde.

O Presidente da República foi internado no Hospital de S. João no Porto, onde entrou com fortes dores abdominais e uma indisposição, fez vários exames médicos e acabou por ser operado com sucesso a uma hérnia encarcerada. O procedimento durou cerca de uma hora e meia e não teve complicações inesperadas.

Tendo em conta a duração da cirurgia, o Chefe da Casa Civil disse aos jornalistas na noite de segunda-feira, antes da intervenção, que não se punha a questão do Presidente da República ser substituído pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, à semelhança do que aconteceu noutros casos.

Nos últimos anos, o Presidente foi submetido a várias intervenções e cuidados médicos. Em dezembro de 2017, foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa; em junho de 2018, sentiu-se mal à saída da Basílica do Bom Jesus, em Braga, e no Hospital de Braga foi-lhe diagnosticada uma gastroenterite aguda. E, já no segundo mandato, foi operado a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, em dezembro de 2021.

Marcelo Rebelo de Sousa tem tido vários problemas de saúde e já foi submetido a um cateterismo cardíaco, em outubro de 2019, no Hospital de Santa Cruz. A intervenção diagnosticou “obstruções coronárias importantes”, que foram tratadas no mesmo procedimento. O Chefe de Estado que se assume como hipocondríaco, foi vítima de uma indisposição em a 5 de julho de 2023, quando fazia uma visita a um laboratório da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Na visita, o Chefe de Estado estava acompanhado pela então ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e voltou a ser observado no Hospital de Santa Cruz.

(Notícia atualizada com mais informação)