Sueca Saab fecha memorando com AED Cluster a pensar nos caças para Força Aérea

Depois de fechar um memorando de entendimento (MoU) com a OGMA e a Critical Software, a Saab acaba de assinar um novo com o AED Cluster Portugal “para aprofundar a cooperação entre a Saab e a indústria de defesa portuguesa”. A empresa, fabricante dos caças Gripen, diz estar pronta para “apoiar Portugal na aquisição da futura plataforma para a Força Aérea Portuguesa”.

“O Gripen E ofereceria a Portugal uma solução verdadeiramente europeia, combinando velocidade de inovação, adaptabilidade e eficiência de custos. A Saab reafirma a sua disponibilidade para cooperar com a indústria de defesa portuguesa, e a assinatura deste MoU com o AED Cluster Portugal representa mais um passo na nossa procura de parceiros locais para participar no programa Gripen”, diz Daniel Boestad, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Gripen, Saab AB, citado em comunicado.

O MoU permite “explorar de forma mais aprofundada oportunidades de cooperação industrial entre a Saab e a indústria portuguesa, com o objetivo de reforçar a colaboração bilateral entre Portugal e Suécia e a consequente dinamização da Indústria Europeia de Defesa”, pode ler-se em comunicado.

“O AED Cluster Portugal encara este Memorando de Entendimento como mais um passo fundamental para consolidar a integração da indústria portuguesa nas cadeias de valor internacionais. Esta parceria com a Saab, uma empresa europeia líder no panorama da defesa e segurança, cria oportunidades de elevado valor acrescentado para as nossas empresas e centros de engenharia”, diz José Neves, presidente do AED Cluster Portugal, citado em comunicado.

Este acordo com o AED Cluster — cluster português para as indústrias da aeronáutica, espaço e defesa e que envolve mais de 160 entidades portuguesas — junta-se aos já assinados em setembro com a OGMA e a Critical Software, sendo conhecido num momento em que Portugal já formalizou a sua candidatura ao programa SAFE, dando acesso a um pacote de mais de 5,8 mil milhões de euros para financiar o reforço das capacidades de defesa do país.

Lockheed Martin e Eurofighter (consórcio integrado pela Airbus) são outros dos fabricantes na corrida ao fornecimento dos novos caças à Força Aérea.