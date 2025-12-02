Tecnologia que reduz as interrupções noturnas é um avanço para quem procura dormir melhor e acordar com energia

Dormir a noite inteira tornou-se um objetivo cada vez mais difícil para grande parte da população. Neste contexto, uma nova geração de tecnologias projetadas especificamente para estabilizar o sono e melhorar a recuperação noturna começa a ganhar terreno.

Foram desenvolvidos estudos para implementar estas tecnologias, e os seus resultados apontam para um duplo efeito: melhor oxigenação noturna e menos eventos respiratórios associados a despertares, dois parâmetros fundamentais para manter fases de sono profundo mais prolongadas. Ao reduzir as microinterrupções ligadas a pequenas pausas respiratórias, o descanso torna-se mais contínuo e o organismo tem mais tempo para ativar os seus processos reparadores.

Na busca por tecnologias inovadoras para melhorar esses parâmetros, encontramos empresas como a Biow, que trabalha com tecnologias voltadas para o envelhecimento saudável e o bem-estar integral. Seus desenvolvimentos estão alinhados com essa tendência que busca ir além das soluções rápidas para a insónia e aborda, em vez disso, os mecanismos fisiológicos que sustentam um sono de qualidade: desde a oxigenação e a estabilidade respiratória até a recuperação da energia celular.

«Durante o sono, os principais mecanismos de recuperação celular e regulação neurofisiológica são ativados. Dormir num ambiente com uma qualidade do ar otimizada, que favoreça a respiração nasal sustentada e reduza as interrupções noturnas, tem um impacto direto em parâmetros como a eficiência do sono, a modulação metabólica e o equilíbrio neuroendócrino. Nos utilizadores da Biow, um dos efeitos iniciais observados é um despertar com as vias aéreas superiores mais desobstruídas e uma perceção objetiva de maior recuperação», comentou Enrique Caso, diretor biomédico da Biow.

À medida que a investigação avança e as ferramentas capazes de atuar durante o sono são aperfeiçoadas, o foco desloca-se para um objetivo comum: favorecer um descanso mais contínuo, profundo e fisiologicamente eficiente. Não se trata apenas de dormir mais horas, mas de oferecer ao corpo as condições para ativar os seus próprios mecanismos de reparação. Se as tecnologias emergentes continuarem a demonstrar o seu impacto na estabilidade respiratória e na qualidade do ar noturno, poderemos estar perante um novo aliado para uma saúde mais resiliente e um envelhecimento mais equilibrado.