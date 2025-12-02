Um estudo revela que 7 em cada 10 espanhóis consideram o preço o fator mais importante na compra de roupa

Um novo estudo realizado pela Copenhagen Economics em colaboração com a SHEIN revelou que sete em cada dez consumidores espanhóis (67%) consideram que o preço é o fator mais importante na hora de comprar roupa. A acessibilidade e a disponibilidade consolidam-se assim como as principais prioridades do consumidor, o que reflete o aumento do custo de vida e a necessidade das famílias espanholas de gerir cuidadosamente os seus orçamentos.

O relatório também mostra que os consumidores espanhóis poupam em média 8,6 euros por mês comprando online em vez de em lojas físicas. Este valor representa cerca de 16 % das despesas mensais em roupa e calçado das famílias espanholas e aponta para uma poupança anual potencial de até 1,5 mil milhões de euros na compra de roupa pela Internet.

A investigação, baseada num inquérito realizado a 24 995 consumidores da União Europeia, incluindo 2357 espanhóis, destaca igualmente que, à escala europeia, a poupança anual potencial resultante da compra de roupa pela Internet poderia atingir os 22 000 milhões de euros.

No caso da Espanha, o estudo indica que o preço é a principal prioridade para os consumidores espanhóis na hora de comprar roupas, tanto online como em lojas físicas. 79% concordam que comprar online lhes permite acessar melhores ofertas. 76% afirmam que as compras online lhes permitem acessar estilos e tendências que não encontrariam de outra forma. Além disso, 85% garantem que as compras online poupam tempo, enquanto 58% dizem que oferecem peças que se ajustam melhor às suas preferências. 65% concordam que as compras online dão acesso a opções mais acessíveis.

O relatório também destaca os desafios que os consumidores das zonas rurais enfrentam. 62% dos inquiridos dessas áreas têm dificuldade em aceder a lojas físicas de roupa perto de suas casas, em comparação com 36% dos inquiridos provenientes de cidades. Mais de oito em cada dez (83%) dos inquiridos de áreas rurais também costumam deslocar-se mais de 20 minutos para chegar à loja de roupa mais próxima, em comparação com 58% dos restantes inquiridos.

O estudo é publicado num momento em que o comércio eletrónico continua a transformar os hábitos de compra, já que 77% dos utilizadores da Internet na UE compraram online em 2024, contra 53% em 2010.

O estudo é publicado num momento em que o comércio eletrónico continua a transformar os hábitos de compra, já que 77% dos utilizadores da Internet na UE compraram online em 2024, contra 53% em 2010.

Henrik Ballebye Okholm, da Copenhagen Economics, comentou os resultados que analisaram «o que os consumidores inquiridos (em Espanha) mais valorizam no comércio eletrónico. Eles indicam que o preço é a máxima prioridade e afirmam que as compras online não só oferecem melhores ofertas, mas também proporcionam acesso a uma gama mais ampla de estilos e tamanhos, o que é especialmente importante para as comunidades rurais, onde o acesso às lojas físicas é mais limitado”.

Leonard Lin, presidente da SHEIN na EMEA e diretor global de Assuntos Públicos, acrescentou que «na SHEIN, o nosso compromisso é tornar a moda acessível e económica para todos. O nosso modelo sob demanda permite-nos responder rapidamente às preferências dos consumidores, garantindo que os compradores tenham acesso a uma variedade de tendências e estilos. Este estudo confirma o que vemos todos os dias: os consumidores valorizam a variedade, a conveniência e a acessibilidade. Aproveitando o comércio eletrónico e uma abordagem baseada na procura, contribuímos para tornar a moda mais inclusiva e acessível para os consumidores espanhóis».

Este cálculo parte do pressuposto de que o nível de poupança indicado pelos participantes no inquérito poderia ser alcançado se todos os consumidores espanhóis comprassem roupa pela Internet. A poupança é calculada por faixas etárias e, em seguida, agregada e ponderada. A poupança anual é arredondada para o milhão mais próximo.