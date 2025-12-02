Vodafone levanta a voz sobre masculinidade tóxica em campanha de Natal

A narrativa ocorre em apenas um minuto, num reflexo de que basta um minuto online para que sejamos expostos a conteúdos que promovem masculinidade tóxica.

A campanha de Natal da Vodafone Portugal assume, este ano, o formato de um monólogo, protagonizado pelo artista Dillaz, que lança um apelo direto à ação para combater a violência e o ódio contra as mulheres que circula nas redes sociais. O filme publicitário, lançado esta segunda-feira, expõe frases e ideias que perpetuam estereótipos de género e incentiva à mudança.

A narrativa ocorre em apenas um minuto, num reflexo de que basta um minuto online para que sejamos expostos a conteúdos que promovem masculinidade tóxica — dados de um inquérito divulgado em 2024 pela Vodafone, no Reino Unido, com a instituição de solidariedade britânica NSPCC. O mesmo estudo revela, por exemplo, que 69% dos rapazes entre os 11 e os 14 no Reino Unido tinham já sido expostos a estes conteúdos.

O vídeo termina com a mensagem “Acredita que ser homem pode ser diferente” e desafia frases como “O lugar da mulher é em casa e de preferência calada” e “Se ela sai de saia, então que não saia sem mim”.

“Esta época é, na sua essência, um tempo de reflexão. Para a Vodafone, é também uma oportunidade para dar visibilidade a temas que não só refletem os valores da marca, como exigem atenção e ação. Enquanto operadora de telecomunicações, o nosso compromisso é inequívoco: queremos tirar partido do melhor que a tecnologia nos oferece para construir um futuro digital mais seguro, empático e inclusivo”, afirma Leonor Garcia Marques, diretora de marca da Vodafone Portugal.

“Num cenário em que os algoritmos amplificam preconceitos e normalizam comportamentos tóxicos, não podíamos permanecer em silêncio. É nossa responsabilidade ter uma voz ativa na defesa da liberdade humana e promover uma postura mais crítica perante discursos de ódio que desumanizam as mulheres e chegam a legitimar controlo, abuso e violência. As ferramentas digitais não podem servir para promover e instigar comportamentos condenáveis no mundo, mas sim para inspirar respeito e abrir caminho para uma sociedade mais justa e melhor. Por isso, este Natal pedimos: partilha o que vale a pena e não alimentes o que não merece”, acrescenta ainda, citada em comunicado.

Aliado a isto, a Fundação Vodafone tem promovido um projeto, em parceria com a APAV — Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, sobre cidadania digital (Cidadania DigitALL). No âmbito da campanha, foi disponibilizada uma página dedicada, que será continuamente atualizada com conteúdos pedagógicos sobre bem-estar digital, resiliência e empatia.

A campanha de Natal é da autoria da VML, com produção da Made in Lx e acompanhamento da FilmBrokers. Terá presença em televisão e nos vários meios digitais, com planeamento a da Dentsu Media.