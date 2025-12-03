5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal divulga os valores das taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósitos, o Eurostat divulga os dados relativos às perturbações nas cadeias de valor globais e respostas das empresas na União Europeia referentes a 2021-2023. Decorre também a audição dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a União Europeia apresenta um plano para desenvolver a produção de terras raras e outros metais críticos.

Banco de Portugal revela dados sobre crédito e depósitos

Esta quarta-feira o Banco de Portugal divulga informação estatística sobre crédito à habitação e depósitos. Em setembro, as novas operações de empréstimos aos particulares (incluindo novos contratos e contratos renegociados) totalizaram 3.409 milhões de euros, mais 364 milhões do que em agosto.

Audição no Parlamento sobre a Linha SNS24

A Altice, a empresa de telecomunicações que opera a Linha SNS24, e a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que gere e garante o funcionamento da Linha SNS 24, vão ser ouvidos no Parlamento às 9h00, a pedido do PSD na Comissão de Saúde, para prestar esclarecimentos sobre aumento dos tempos de espera no atendimento desta linha e para discutir a necessidade de reforçar os meios humanos e materiais disponíveis, bem como a utilização de tecnologias inovadoras para melhorar o serviço.

UE apresenta plano para terras raras e metais críticos

A União Europeia vai apresentar esta quarta-feira em Bruxelas, na Bélgica, um plano para desenvolver produção de terras raras e outros metais críticos, numa iniciativa que procura responder à crescente importância destes materiais para a transição energética e digital da Europa.

Centeno ouvido no Parlamento sobre a Efacec

O ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, será ouvido no Parlamento, na Comissão de Economia e Coesão Territorial, a requerimento do grupo parlamentar do PSD, no “âmbito da tutela política da Efacec”.

Como estão os preços praticados pelos produtores industriais?

O Eurostat vai divulgar esta quarta-feira os índices de preços de produtores industriais no mercado interno referentes a outubro deste ano. Já o Instituto Nacional de Estatística tem previsto divulgar os índices de produção industrial relativa a outubro de 2025.