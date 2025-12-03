Água de Luso “veste-se” para o Natal com embalagem que pode ser embrulho

A marca compromete-se a plantar uma árvore na Serra do Bussaco por cada embrulho criado a partir do Ecopack de Natal.

A Água de Luso apresentou uma edição especial natalícia do seu Ecopack, que pode ser reutilizada como embrulho de Natal. A iniciativa surge como resposta à estimativa de desperdício de cerca de 12 milhões de rolos de papel de embrulho na quadra natalícia (dados da associação Quercus em 2021).

Através da Fundação Luso, a marca alia-se em parceria com a Fundação Mata do Bussaco, para plantar uma árvore na Serra do Bussaco por cada embrulho criado a partir do Ecopack de Natal. Nesse sentido, promove a partilha de registos dessa transformação a ser enviada por mensagem direta para o Instagram da Água de Luso.

“Somos parte das famílias portuguesas há muitas gerações e, neste Natal, quisemos celebrar os gestos de cuidado através do nosso formato familiar, o Ecopack, que só por si já é uma solução de menor impacto ambiental, pois apresenta uma redução de 59% de plástico por litro quando comparado com um garrafão de 5.4L”, explica Rita Torres, responsável de marketing de Água de Luso.

Ao longo dos anos, a Fundação Luso já dinamizou várias ações de plantação e reflorestação na Mata do Bussaco, tendo já sido plantadas cerca de 65 000 árvores e arbustos autóctones.