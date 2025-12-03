António Costa ‘apanhado’ em 50 escutas da operação Influencer

Entre 2020 e 2023, António Costa foi ‘apanhado’ em cerca de 50 comunicações, entre chamadas telefónicas e SMS, no âmbito da Operação Influencer, embora apenas duas tenham sido consideradas como “relevantes” para a investigação, noticia a revista Sábado (acesso pago), que revela o conteúdo de algumas dessas conversas.

Embora não tenha sido o alvo direto das interceções, o ex-primeiro-ministro falou com três suspeitos que estavam a ser investigados: José Matos Fernandes (antigo ministro do Ambiente), João Galamba (ex-ministro das Infraestruturas) e Diogo Lacerda Machado, advogado e o seu melhor amigo.

No total, mais de 20 pessoas estiveram sob escuta durante a investigação, desde ministros a engenheiros de minas. As escutas ‘apanharam’ ainda cunhas de José Luís Carneiro e Manuel Pizarro, bem como conversas sobre a gestão do Governo e sobre o PS.

Rui Cardoso, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), alegou que, nos casos em que a escuta não é diretamente visada a uma pessoa que é primeiro-ministro, o regime legal é diferente: a autorização cabe ao juiz do processo, e não ao Supremo Tribunal de Justiça. “Todas as escutas foram feitas no termo da lei, com a autorização do juiz competente, que neste caso é o da primeira instância”, assegurou em entrevista à SIC.