Associação de consumidores denuncia dona da Citroën e Peugeot por airbags defeituosos

A Associação Nacional de Consumidores e Utilizadores de França (CLCV) denunciou esta quarta-feira a empresa do setor automóvel Stellantis, detentora de marcas como Citroën ou Peugeot, pela fabricação e comercialização de modelos com airbags defeituosos.

O erro de fabrico dos modelos com airbags Takata resultou da utilização de um componente particularmente perecível em climas quentes e húmidos, afetando várias marcas fabricadas pela Stellantis, principalmente Peugeot, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Opel, Chrysler, Dodge, Jeep e Lancia.

A CLCV anunciou a sua denúncia num comunicado em que afirma recorrer à justiça por danos materiais decorrentes da “imobilização prolongada, da ausência de um veículo de substituição” e das despesas subsequentes causadas aos seus utilizadores, bem como por danos morais devido à inação do fabricante.

Em junho, o Governo francês exigiu a “imediata imobilização” de todos os veículos afetados, “independentemente da sua antiguidade”, o que elevou o total de veículos imobilizados para 1,7 milhões.

Em maio, a Stellantis solicitou “aos proprietários de modelos Citroën C3 e automóveis DS 3 fabricados entre 2009 e 2019” que “parassem imediatamente de conduzir os seus veículos”, particularmente aqueles que se encontravam em “certas zonas mediterrânicas europeias”, como “o sul de França”.

“Certos produtos químicos dos airbags Takata podem deteriorar-se com o tempo, particularmente quando expostos a climas quentes e húmidos. Em caso de acidente que ative o airbag, o seu inflador pode partir-se com uma força excessiva e causar ferimentos graves ou mesmo a morte, no pior dos casos”, explicou então a Stellantis.

No mesmo comunicado, a empresa instava as vítimas a preencher um formulário para “recolher informações” para que, posteriormente, levassem o seu veículo a um centro de reparação.

A CLCV classificou este alerta como “uma campanha de alerta tardia, parcial e desorganizada”, que causou “prejuízos a vários proprietários” e resultou em pelo menos 18 mortes e 25 feridos em França.

A empresa fabricante automóvel Stellantis nasceu em 2021 da fusão do grupo ítalo-americano Fiat Chrysler — fabricante de marcas de automóveis como FIAT, Alfa Romeo, Jeep ou Lancia — com o grupo francês PSA — fabricante dos veículos Peugeot, Citroën e Opel, entre outros.