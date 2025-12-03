AXA torna-se acionista maioritária da insurtech italiana Prima

A AXA deu um passo estratégico no mercado italiano de seguros automóveis digitais ao concluir a aquisição de uma participação de 51% nas ações da Prima, naquele que foi um investimento de 500 milhões de euros. A operação inclui opções de compra e venda sobre os restantes 49%, que poderão ser acionadas em 2029 ou 2030.

Segundo o grupo francês em comunicado, incluindo a recuperação dos negócios atualmente subscritos por seguradoras terceiras, “a transação deverá ter um impacto de -6 pontos no rácio de Solvência II do Grupo AXA, em linha com o efeito esperado comunicado aquando da assinatura do acordo”.

A operação permitirá à AXA quase duplicar a sua atividade no ramo automóvel em Itália, reforçando o canal direto, que já representou 3,5 mil milhões de euros em prémios em oito mercados do grupo em 2024. O objetivo passa por captar clientes cada vez mais digitais e sensíveis ao preço, ao mesmo tempo que complementa as redes tradicionais de mediação e parceiros.

Integração e próximos passos

De acordo com a revista Insurance Business, nos próximos meses a AXA irá concentrar-se na integração tecnológica, no alinhamento das práticas de subscrição e na migração gradual da atividade da Prima para o modelo interno do grupo. O investimento oferece à seguradora uma plataforma para acelerar o seu posicionamento num mercado onde as telecomunicações e informática, distribuição online e maior transparência de preços estão a transformar profundamente o setor.

A conclusão formal da aquisição continua sujeita a aprovação regulamentar e deverá ocorrer até ao final de 2025.

O anúncio da aquisição

Na altura em que o grupo francês anunciou a compra de ações da empresa italiana, Patrick Cohen, CEO da AXA European Markets & Health, disse: “estamos entusiasmados por anunciar a aquisição da Prima, que não só reforçará significativamente a nossa posição no mercado italiano de seguros de danos (P&C), como também trará capacidades para fortalecer o nosso negócio direto nos mercados europeus”, explicou. “Com a Prima, estamos a integrar um operador direto de excelência, com uma plataforma de ponta e um conjunto único de competências no atendimento aos clientes”.

Fundada em 2015, a Prima é uma MGA (Managing General Agent), ou seja, uma super mediadora de seguros com autorização de seguradoras para subscrever riscos em seu nome. A empresa consolidou-se como um dos principais players digitais em Itália, com 1,2 mil milhões de euros em prémios em 2024 e uma quota de cerca de 10% no segmento automóvel. A empresa emprega mais de 1.100 profissionais e está presente também no Reino Unido e em Espanha.

Já a AXA é uma companhia de seguros com sede em Paris, França, que opera em 64 países e oferece serviços nas áreas de seguros de vida, saúde, propriedade e acidentes, além de gestão de investimentos.