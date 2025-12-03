Barragens do Algarve atingem volume máximo de dez anos, mas principal aquífero está abaixo de 20%

As barragens do Algarve estão com uma média de 72% da sua capacidade e têm água suficiente para garantir o consumo urbano durante três a quatro anos, disse o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) nesta quarta-feira. José Pimenta Machado fez, à agência Lusa, um ponto de situação das reservas hídricas na região e alertou que, embora o Algarve registe, em novembro, “a melhor situação dos últimos 10 anos” em termos de água superficial armazenada, é preciso lembrar que a seca não acabou e é necessário prosseguir o esforço “exemplar” feito para melhorar a eficiência hídrica.

Questionado até quando o Algarve tem água para garantir o consumo, Pimenta Machado respondeu que estão asseguradas reservas para o consumo urbano para três a quatro anos, mesmo que a região tenha “anos muito maus”, mas reiterou a necessidade de gestão eficiente da água.

“Temos que saber gerir bem a água para preparar os próximos anos, que vão ser anos seguramente de seca, de redução da precipitação. […] Alguns setores dizem que já passou a seca, mas não passou nada. É uma situação conjuntural, agora tivemos sorte, mas temos que nos preparar para os anos que vêm aí”, justificou.

Segundo o responsável, neste momento, as reservas de água das seis barragens do Algarve, em média, estão com 72% da sua capacidade, o que representa 322 hectómetros cúbicos, com destaque para a barragem da Odelouca, “que é fundamental para a zona do barlavento [oeste] e está a 77%”.

Apesar de as barragens da região estarem nos 72%, a recuperação nas massas de água subterrâneas, como os aquíferos, “não foi significativa”, referiu.

“Precisamos que chova mais, continuadamente, para que as massas de águas subterrâneas reparem. Elas, de facto, foram muito sacrificadas no tempo da seca”, afirmou.

Pimenta Machado apontou como exemplo o aquífero Querença-Silves, a principal reserva subterrânea algarvia, que tem “valores muito baixos” e um nível de “menos de 20%” da sua capacidade, alertou.

Temos que saber gerir bem a água para preparar os próximos anos, que vão ser anos seguramente de seca, de redução da precipitação. […] Alguns setores dizem que já passou a seca, mas não passou nada. É uma situação conjuntural, agora tivemos sorte, mas temos que nos preparar para os anos que vêm aí José Pimenta Machado Presidente da APA

O presidente da APA salientou que a principal barragem da zona do sotavento (este), a de Odeleite, está a 76%, valor que faz com que as duas maiores barragens algarvias estejam “quase a 80%” da sua capacidade “em pleno período húmido” e quando ainda é expectável que chova mais ao longo do inverno.

José Pimenta Machado destacou, também, o volume de água registado na barragem do Funcho, situada no barlavento e uma das mais atingidas pela seca, que chegou aos 80% e já está a fazer descargas.

“A tempestade Cláudia permitiu recuperar” cinco pontos percentuais, explicou. “Em média, passámos de 67%, no conjunto das seis albufeiras, para 72%”, quantificou ainda o presidente da agência ambiental portuguesa.

Pimenta Machado frisou que, com os dados registados em novembro, a região algarvia está na “melhor situação de sempre dos últimos 10 anos” em termos de armazenamento de água nas barragens.

“Mas nunca podemos esquecer que, em janeiro de 2024 estávamos na pior situação de sempre. Não foi há muito tempo”, contrapôs, recordando que o Algarve tinha, então, “água para quatro a cinco meses, não tinha mais”, situação que levou o Governo a aplicar, na região, medidas de restrição ao consumo urbano, agricultura e turismo.

O presidente da APA defendeu, por isso, a necessidade de “continuar a usar a água com consciência” e prosseguir o trabalho realizado no Algarve na melhoria da eficiência hídrica da região.

Trata-se de um trabalho que é um “exemplo no país e até ao nível da União Europeia” e deve continuar, apelou, lembrando que a seca deixou a região num “período muito difícil”, que levou a aplicar restrições de consumo aos principais setores de atividade, como o turismo ou a agricultura.