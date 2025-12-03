César Hernández García, Josep M. Pomar e Daniel López Acuña juntam-se ao Diploma de Especialista em Assuntos Públicos na Saúde do AP institute | Universidade Nebrija

César Hernández García é diretor-geral da Carteira Comum de Serviços do Sistema Nacional de Saúde e Farmácia, sendo uma das figuras mais relevantes na regulamentação sanitária e farmacêutica em Espanha. Com uma vasta experiência em gestão pública, avaliação de tecnologias sanitárias e política farmacêutica, lidera áreas estratégicas do Ministério da Saúde relacionadas com o acesso, o financiamento e a inovação. A sua participação no Diploma oferece aos alunos uma visão direta e atualizada sobre como são tomadas decisões-chave na política farmacêutica e na configuração do sistema de saúde.

Josep M. Pomar é uma referência em gestão e políticas de saúde, tendo desenvolvido uma carreira que combina cargos de alta direção no setor público com responsabilidades estratégicas em consultoria especializada, tanto em Espanha como na América Latina. Foi gerente de cuidados primários, gerente de hospital, diretor de um serviço de saúde regional, diretor de saúde pública e diretor-gerente do Institut Català de la Salut (ICS), o maior prestador público de serviços de saúde da Catalunha. A sua experiência direta na gestão de organizações de saúde e a sua visão sobre a transformação dos sistemas de saúde conferem um valor excepcional para quem procura compreender a gestão e a tomada de decisões no âmbito da saúde.

Daniel López Acuña é especialista internacional em saúde pública e gestão de emergências, tendo sido diretor de Ação Sanitária em Situações de Crise da Organização Mundial da Saúde (OMS). Com três décadas de experiência em organismos multilaterais, ele traz uma visão essencial sobre os desafios da saúde global, vigilância epidemiológica e geopolítica sanitária.

A entidade indicou que «a incorporação destas três figuras não só amplia o prestígio do corpo docente, como eleva exponencialmente o valor formativo do programa. Os alunos terão acesso direto a profissionais que conceberam, executaram e avaliaram políticas públicas nos mais altos níveis de responsabilidade».

O Diploma combina uma visão multinível com uma abordagem prática orientada para a realidade do setor da saúde, facilitando a compreensão de como são tomadas as decisões, como é estruturada a regulamentação e como é influenciada a agenda pública. Para Joan Navarro, presidente do AP institute, «a incorporação de César Hernández García, Josep Pomar e Daniel López Acuña é um sinal claro de que o setor da saúde reconhece a necessidade de profissionalizar a atividade dos assuntos públicos. Este Diploma surge para responder a essa demanda com o mais alto nível”.

Por sua vez, José Martínez Olmos, diretor académico do diploma de especialista, sublinha que “quem frequentar este programa terá acesso a um conhecimento aplicado, atual e estratégico que não existe hoje em nenhuma outra formação em Espanha. Contar com referências europeias, nacionais e internacionais no corpo docente permitirá aos alunos compreender a política de saúde a partir de dentro”.

Estas incorporações juntam-se a um corpo docente que já contava com a participação académica de profissionais provenientes de áreas institucionais, regulatórias, assistenciais e do setor farmacêutico, todos eles com um papel de destaque nos assuntos públicos na área da saúde. A sua experiência combinada proporciona uma visão transversal e estratégica do ecossistema sanitário espanhol, europeu e internacional.

Entre os especialistas que completam a equipa docente destacam-se Francisco Sevilla, Icíar Sanz de Madrid, Isabel Pineros, Anna Bosch, José Francisco Soto Bonel, Manuel Cervera, Humberto Arnés, Carlos Parry, Fernando Simón, Yolanda Román, Diego Sanjuanbenito, Roberto Rodríguez, Pablo Pichel e Emilio Serrano, juntamente com o próprio José Martínez Olmos como diretor académico.