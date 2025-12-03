DDB Portugal reafirma continuidade da equipa após fusão entre Omnicom e Interpublic

"Esta operação não trará mudanças estruturais à agência - nem ao nível dos nossos recursos humanos, nem da autonomia, nem dos serviços prestados aos clientes", garante Alexandra Pereira.

A DDB Portugal assegura a total continuidade da sua atividade, após a aquisição do grupo Interpublic pelo grupo Omnicom. A nível mundial, recorde-se, foi anunciado o fim das marcas DDB, FBC e MullenLowe e, em Portugal, a fusão deu origem à Omnicom Media Portugal, estrutura liderada por Bernardo Rodo.

A agência esclarece ainda que a evolução do negócio a nível global não implicará alterações estruturais na operação da DDB no mercado nacional. Embora se preveja que a DDB Portugal venha operar futuramente sob uma nova marca, a designação específica para o mercado nacional ainda não está definida, explica-se em comunicado.

“Esta operação não trará mudanças estruturais à agência — nem ao nível dos nossos recursos humanos, nem da autonomia, nem dos serviços prestados aos clientes. Continuaremos a trabalhar com as mesmas equipas, a mesma cultura criativa e o mesmo foco na excelência”, garante Alexandra Pereira, diretora-geral da DDB em Portugal.

A responsável destaca ainda que “a mudança trará ganhos significativos ao nível das capacidades instaladas, quer do ponto de vista do desenvolvimento de talento, do acesso a informação e insight avançados, quer, sobretudo, na componente tecnológica. Passaremos a integrar uma estrutura state-of-the-art que reforçará a nossa competitividade e a qualidade do trabalho que entregamos”.

Recorde-se também que o encerramento da FCB a nível internacional não vai afetar a FCB Lisboa, mas por razões diferentes. Como avançou ao +M, Edson Athayde, CEO, diretor criativo e um dos dois sócios da agência: “Somos independentes e assim continuaremos.”

Nesta primeira fase (iniciada a 1 de dezembro) da compra da Interpublic pelo grupo Omnicom, a nível mundial a DDB (da Omnicom) e a MullenLowe (da Interpublic) serão integradas na TBWA, da Omnicom. Também a FCB (da Interpublic), uma das maiores redes globais de agências de publicidade, será absorvida pela BBDO, da Omnicom. Está prevista ainda a demissão de mais de 4 mil colaboradores.

Em Portugal, a Omnicom Media Group e a IPG Mediabrands deram origem à Omnicom Media Portugal. Bernardo Rodo, até agora CEO da OMD, é o novo CEO do grupo, e Alberto Rui Pereira, até aqui CEO da IPG Mediabrands, assume as funções de COO.