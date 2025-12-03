Televisão

Debate entre António Filipe e Henrique Gouveia e Melo visto por quase 800 mil telespectaores

Transmitido pela TVI e pela CNN Portugal, o 12º desta maratona de debates foi acompanhado por 684.505 telespectadores no canal generalista, às quais de juntaram mais 102.434 no canal de informação.

Quase 800 mil pessoas assistiram na noite desta terça-feira ao frente a frente entre António Filipe e Henrique Gouveia e Melo. Transmitido pela TVI e pela CNN Portugal, o 12º desta maratona de debates foi acompanhado por 684.505 telespectadores no canal generalista, às quais de juntaram mais 102.434 no canal de informação da Media Capital. Mais tarde, em diferido na RTP Notícias, mais 11.210 telespectadores assistiram ao debate.

O confronto mais visto continua a ser o que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes, visto por 1.242.261 teslepectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.

