EDP recompra perto de 500 milhões de dívida com maturidade em 2083

A EDP recomprou 498,8 milhões de euros de uma linha de 1.000 milhões de euros de obrigações subordinadas com vencimento em 2083, adiantou a empresa em comunicado. A operação tinha sido anunciada pela empresa no passado dia 24 de novembro, que ao mesmo tempo lançou uma nova emissão de títulos para financiar a recompra da dívida mais antiga.

“No seguimento da comunicação ao mercado realizada em 24 de novembro, a EDP informa sobre os resultados das ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida pertencentes aos detentores da emissão ‘€1,000,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Instruments due 2083′”, avança a elétrica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), acrescentando que “decidiu fixar o Final Acceptance Amount em €498.800.000“.

A empresa acrescenta ainda que “aceitará para aquisição as Notes validamente apresentadas no âmbito da Oferta, sujeitas a rateio com um Fator de Rateio (Scaling Factor) de 58,33%”.

A empresa justificou a recompra de dívida e a emissão de nova dívida com o objetivo de “gerir proativamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP que beneficiam de classificação intermediate equity content atribuída pelas agências de notação de risco”.