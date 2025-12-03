EDP recompra perto de 500 milhões de dívida com maturidade em 2083
Elétrica avançou em novembro com uma operação para recomprar 1.000 milhões de títulos de dívida que vencem em 2083, tendo conseguido recomprar 498,8 milhões desta linha.
A EDP recomprou 498,8 milhões de euros de uma linha de 1.000 milhões de euros de obrigações subordinadas com vencimento em 2083, adiantou a empresa em comunicado. A operação tinha sido anunciada pela empresa no passado dia 24 de novembro, que ao mesmo tempo lançou uma nova emissão de títulos para financiar a recompra da dívida mais antiga.
“No seguimento da comunicação ao mercado realizada em 24 de novembro, a EDP informa sobre os resultados das ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida pertencentes aos detentores da emissão ‘€1,000,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Instruments due 2083′”, avança a elétrica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), acrescentando que “decidiu fixar o Final Acceptance Amount em €498.800.000“.
A empresa acrescenta ainda que “aceitará para aquisição as Notes validamente apresentadas no âmbito da Oferta, sujeitas a rateio com um Fator de Rateio (Scaling Factor) de 58,33%”.
A empresa justificou a recompra de dívida e a emissão de nova dívida com o objetivo de “gerir proativamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP que beneficiam de classificação intermediate equity content atribuída pelas agências de notação de risco”.
