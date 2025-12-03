Estas são as 50 startups de maior crescimento

A Bloq.it, i-charging e Coverflex voltam a liderar o Top 3 do ranking “Technology Fast 50 Portugal”, que distingue as 50 empresas tecnológicas portuguesas com maior crescimento ao longo de um período de três anos. O volume de negócios das empresas vencedoras superou os 424 milhões de euros.

“Os resultados desta edição reforçam a ideia de que Portugal tem tecnológicas de grande capacidade em várias áreas. Se agregarmos as 50 empresas do ranking em clusters/setores, vemos que há oito destes clusters representados entre as 10 empresas que mais cresceram. São empresas com modelos de negócio diversos. Este programa tem esse mérito, o de representar o panorama tecnológico emergente de uma forma abrangente. Há seis empresas com quatro ou cinco anos, mas 28 empresas que têm 10 anos ou mais, o que também mostra que nem sempre o crescimento exponencial é atingido logo nos primeiros anos”, refere Pedro Brás da Silva, partner, ao ECO.

Face à edição anterior, o partner da Deloitte destaca algumas diferenças. Para começar, “uma menor concentração de empresas nos distritos de Lisboa e do Porto (de 80% para 68%), com destaque para a subida dos distritos de Braga e Aveiro, que passam de 4 e 1 empresa, para 8 e 3, respetivamente. É uma evolução que não surpreende, pois Braga e Aveiro são distritos tradicionalmente fortes em tecnologia e onde se concentra muito talento”, aponta.

Mas não só. Verifica-se ainda “um aumento do número de empresas com tecnologia para as áreas de retalho, logística e transportes, bem como engenharia e comunicações“, bem como uma “maior centralidade da inteligência artificial nos negócios”.

Quem lidera

Em três edições, mais de 160 empresas já foram distinguidas pelo seu desempenho. As 50 que fazem parte do ranking geraram um volume de negócios total superior a 424 milhões de euros em 2024, tendo crescido em média 650% desde 2021, gerando um volume de exportações de cerca de 273 milhões de euros e empregando, no total, mais de 3.700 pessoas.

O primeiro lugar do ranking foi alcançado pela Bloq.it, com um crescimento de 12.193%, seguem-se a i-charging, com um crescimento de 3.987%, e em terceiro lugar a Coverflex, com um crescimento de 1.292%.

Os distritos do litoral Norte, Centro e Lisboa são os mais representativos em número de empresas no ranking. Lisboa conta com 19 vencedores (38%), que representam 31% do volume de negócios destas empresas; seguem-se o distrito do Porto, com 15 vencedores (30%), que representam 46% do volume de negócios, e o distrito de Braga. Este duplicou para oito o número de vencedores (16%), que representam 7% do volume de negócios. Em conjunto estes distritos representam 84% das empresas do ranking e 84% do volume de negócios.

Além das 50 empresas do ranking, foram distinguidas a Critical Manufacturing, vencedora da categoria “Market Catalyst by Google Cloud”; a manie, a Ethiack e a Beyond Vision foram distinguidas na categoria “Rising Stars”, que conta com o apoio da Startup Portugal; a Lince Capital e a UnicornFactory Lisboa ganharam a categoria “Venture Champion”; a Baseform foi reconhecida com o “Impact Award”; e finalmente, Ana Teresa Maia, fundadora da expressTec, foi distinguida na categoria “Women in Leadership”.

“Acreditamos que os resultados deste ano podem permitir algum destaque também no nosso programa internacional, o Fast 500 EMEA, que reúne as empresas de crescimento mais rápido de toda a Europa, Médio Oriente e África, e onde Portugal colocou os dois primeiros classificados na última edição, confirmando a nossa competitividade a nível internacional e a qualidade das soluções tecnológicas desenvolvidas em Portugal”, antecipa Pedro Brás da Silva, ao ECO.

“Portugal é um ecossistema afirmado, com empresas capazes de liderar em nichos muito especializados e de se posicionar como referências nos mercados globais”, considera.