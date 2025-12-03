Estratégia climática de Guimarães reconhecida a nível europeu

Guimarães é “um exemplo a replicar” no âmbito da sua estratégia de mitigação das alterações climáticas, pela capacidade de transformar orientações políticas europeias em ações tangíveis, com soluções eficazes adaptadas ao território. Esta é a conclusão do estudo “Integrating Adaptations and Mitigation for Climate-Resilient Decision-Making“, do projeto europeu “DISTENDER” de que o município faz parte.

A cidade berço aderiu ao projeto DISTENDER para reforçar a sua governação climática, resiliência urbana e proteção da saúde. “Este projeto fornece aos decisores uma metodologia abrangente para identificar, avaliar e priorizar estratégias de adaptação e mitigação das alterações climáticas de forma integrada”, explana o município liderado pelo social-democrata Ricardo Araújo, eleito nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025.

Entre as estratégias implementadas pela autarquia constam o planeamento climático integrado com recolha sistemática de dados locais e a avaliação conjunta de mitigação e adaptação. O município elenca ainda “a expansão de soluções, baseadas na natureza, aplicadas em áreas verdes e bacias hidrográficas para gerir inundações e ondas de calor”.

A exposição crescente aos riscos de calor urbano e inundações, relacionados com a alteração do uso do solo e ao crescimento socioeconómico, foi precisamente uma das problemáticas identificadas pela autarquia. Acresce o aumento dos custos de saúde associados à mortalidade devido ao calor, que antecipa que se intensifique em cenários de emissões mais elevadas.

O Sistema de Apoio à Decisão que permite avaliar os impactos, os benefícios colaterais e as compensações das ações climáticas na cidade é uma das estratégias da autarquia reconhecidas no estudo. As soluções locais personalizadas aplicadas aliam projeções climáticas com dados socioeconómicos.