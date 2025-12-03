Federação de futebol faz acordo com corretora financeira que não tem licença em Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou em outubro um acordo com uma corretora financeira sediada na Austrália, a VT Markets, que não dispõe de licença para vender os seus produtos financeiros em Portugal, como confirmou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda assim, como escreve o Público (acesso pago), a empresa australiana, que oferece serviços de negociação em moedas, metais preciosos e matérias-primas, criou uma página em português em que é usada a imagem de futebolistas da seleção nacional, como Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Como a VT Markets não tem autorização para operar no país, os investimentos dos clientes ficam em risco, visto que, em caso de problema, não têm qualquer proteção financeira ou legal. Aliás, esta empresa consta dos alertas dos reguladores financeiros do Reino Unido, Itália, Bélgica e Dinamarca.

Uma análise aos clubes das principais ligas europeias — Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga e Ligue 1 — levada a cabo pelo Investigate Europe e divulgada pelo mesmo jornal mostra que mais de um terço dos clubes acordou patrocínios com empresas de investimento ou plataformas de negociação de criptomoedas para a época de 2025/26, num total de 53 parcerias com 36 marcas envolvidas.