Fidelidade e Nova SBE unem-se e criam “Longevity Research Center powered by Fidelidade”
Fidelidade e Nova SBE lançam centro de investigação para estudar a longevidade em Portugal, com foco em saúde, finanças pessoais e desigualdades regionais.
A seguradora portuguesa Fidelidade e a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) uniram esforços para criar o “Longevity Research Center powered by Fidelidade”, um centro de investigação dedicado à longevidade, com foco em saúde, demografia e finanças pessoais. O primeiro projeto do centro será um estudo nacional para mapear necessidades, desigualdades, recursos e oportunidades relacionadas com a longevidade em várias regiões do país.
O protocolo assinado pela Fidelidade e a Nova SBE terá a duração inicial de um ano e servirá de base a uma parceria de três anos, anunciaram em comunicado. Vão ser desenvolvidas iniciativas de investigação, inovação e educação que irão envolver entidades diretamente relacionadas com os desafios identificados, nomeadamente a Nova Medical School.
Para Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, o projeto reflete o compromisso da seguradora “para a criação de soluções concretas, assentes na cooperação entre empresas e a academia, para permitir que as pessoas vivam com mais qualidade de vida os anos que têm pela frente”.
Já Pedro Oliveira, Dean da Nova SBE, destaca que a parceria visa “promover uma boa compreensão dos desafios atuais e futuros relacionados com a longevidade, envolvendo a comunidade, identificando desafios e implementando soluções em conjunto através de iniciativas de investigação, inovação e educação”.
A Fidelidade e a Nova SBE já tinham uma parceria. A seguradora apoiou a construção do campus da Nova SBE, e juntas criaram o Fidelidade Studio e o Fidelidade Creative Studio; colaboraram ainda no desenvolvimento do programa de educação financeira gratuito “Finanças para Todos”, criado em 2022.
A Fidelidade está presente em 14 países e registou um crescimento de 22,1% (+418 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, reforçando a sua quota no mercado nacional em 1,9 pontos percentuais, para 29,3%, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Fidelidade e Nova SBE unem-se e criam “Longevity Research Center powered by Fidelidade”
{{ noCommentsLabel }}