Fidelidade e Nova SBE unem-se e criam “Longevity Research Center powered by Fidelidade”

A seguradora portuguesa Fidelidade e a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) uniram esforços para criar o “Longevity Research Center powered by Fidelidade”, um centro de investigação dedicado à longevidade, com foco em saúde, demografia e finanças pessoais. O primeiro projeto do centro será um estudo nacional para mapear necessidades, desigualdades, recursos e oportunidades relacionadas com a longevidade em várias regiões do país.

O protocolo assinado pela Fidelidade e a Nova SBE terá a duração inicial de um ano e servirá de base a uma parceria de três anos, anunciaram em comunicado. Vão ser desenvolvidas iniciativas de investigação, inovação e educação que irão envolver entidades diretamente relacionadas com os desafios identificados, nomeadamente a Nova Medical School.

Para Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, o projeto reflete o compromisso da seguradora “para a criação de soluções concretas, assentes na cooperação entre empresas e a academia, para permitir que as pessoas vivam com mais qualidade de vida os anos que têm pela frente”.

Já Pedro Oliveira, Dean da Nova SBE, destaca que a parceria visa “promover uma boa compreensão dos desafios atuais e futuros relacionados com a longevidade, envolvendo a comunidade, identificando desafios e implementando soluções em conjunto através de iniciativas de investigação, inovação e educação”.

A Fidelidade e a Nova SBE já tinham uma parceria. A seguradora apoiou a construção do campus da Nova SBE, e juntas criaram o Fidelidade Studio e o Fidelidade Creative Studio; colaboraram ainda no desenvolvimento do programa de educação financeira gratuito “Finanças para Todos”, criado em 2022.

A Fidelidade está presente em 14 países e registou um crescimento de 22,1% (+418 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, reforçando a sua quota no mercado nacional em 1,9 pontos percentuais, para 29,3%, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.