Filas no aeroporto de Lisboa “são um embaraço” que cinco ministros estão a monitorizar

O secretário de Estado das Infraestruturas garantiu esta quarta-feira que o Governo está a fazer um acompanhamento “muito próximo” das filas no aeroporto de Lisboa, admitindo que são um embaraço para o Governo, que espera resolvido até ao verão.

“A situação das fronteiras é um embaraço para o Governo. Não tem outro nome. Temos de ter uma atitude de humildade relativamente ao que fazemos e, neste momento, é um embaraço e a única coisa que se podia fazer era pedir desculpa”, afirmou Hugo Espírito Santo, em Macau, no 50º congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

O governante disse que as causas existem, estão identificadas e que se avaliam soluções, elogiando a ajuda que a ANA – Aeroportos tem dado na situação.

“Temos, neste momento, um acompanhamento muito próximo do Governo deste tema. Temos cinco ministros diretamente envolvidos, andamos a olhar para os dados dia-a-dia a ver quanto tempo se demora a passar a fronteira em Lisboa”, acrescentou o governante.

Hugo Espírito Santo lembrou que “a raiz” do problema “é clara” e prende-se com “a falta agentes da PSP”, a que acresce “uma dificuldade e uma instabilidade do ponto de vista tecnológico, sobretudo nas e-gates” e, em terceiro lugar, “uma maior lentidão do sistema”.

Tendo identificadas as causas, diz o governante, agora é tentar solucioná-las. “Uma das coisas que já decidimos, juntamente com a Ana – que tem feito um trabalho notável connosco para nos ajudar a resolver isto – é redesenhar toda a zona das partidas e chegadas. Vamos nas partidas aumentar em 30% o número de boxes e de e-gates, vamos aumentar nas chegadas [em] 30% as boxes, e vamos aumentar em 70% as e-gates“, disse.

O desafio, assume o governante, é ter a situação resolvida até junho, “antes do verão”, época alta de turismo.

O setor do turismo, nomeadamente a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e a APAVT, têm pedido soluções urgentes para este constrangimento, que provoca danos reputacionais ao destino Portugal.

“É um problema seríssimo, que não está nas nossas mãos”, tinha afirmado antes o presidente do Conselho de Administração da ANA – Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut.