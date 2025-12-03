Filipa Cristóvão Ferreira é a nova sócia da CS’Associados

A CS’Associados nomeou Filipa Cristóvão Ferreira como sócia. A advogada centra sua prática nas áreas de Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Projetos.

“É com enorme satisfação que vemos a primeira estagiária recrutada pela CS’Associados integrar o coletivo de sócios, concluindo com enorme sucesso um ambicioso plano de carreira de apenas 11 anos após o estágio. Este plano de carreira promove aqueles que acreditamos serem o futuro da sociedade: advogados independentes, com sólida formação jurídica, alinhados com os princípios de exigência e solidariedade que distinguem a nossa sociedade“, refere a firma em comunicado.

Filipa Cristóvão Ferreira tem vasta experiência em transações nacionais e internacionais, incluindo financiamentos de aquisições, imobiliário e restruturações, emissões de dívida e financiamento de projetos, especialmente nos setores das infraestruturas e energias renováveis, destacando-se o seu recente envolvimento no financiamento à oferta pública de aquisição da Ercros pela Bondalti e no financiamento da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental.

“Esta nomeação representa um voto de confiança da sociedade e dos nossos clientes, e é o culminar de um plano de carreira claro e desafiante. Agora como sócia, pretendo continuar, com responsabilidade reforçada, a contribuir para o desenvolvimento do escritório alicerçado no forte compromisso que assumimos para com os nossos clientes“, sublinha a advogada.