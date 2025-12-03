Herdeiro da Hermès processa LVMH e exige 14 mil milhões de euros

Um herdeiro da Hermès alega ter sido privado das suas ações aquando da tentativa de aquisição do grupo e processou a LVMH e o seu presidente executivo, Bernard Arnault, exigindo 14 mil milhões de euros.

Os meios de comunicação franceses indicam que Nicolas Puech, de 82 anos, iniciou este processo civil contra a LVMH e Arnault (76 anos), que chegou a acumular uma participação de 23% na Hermès, naquele que foi um dos maiores duelos entre empresas francesas.

A ação judicial deu lugar a uma audiência no dia 20 de novembro no Tribunal Judicial de Paris, sobre a qual o jornal Libération foi o primeiro a informar sobre a operação da LVMH para assumir o controlo da Hermès em 2010, que terminou em fracasso e com uma sanção de oito milhões de euros imposta à LVMH pela Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) por ocultar informações ao mercado.

Puech, que detinha um pacote de seis milhões de títulos da Hermès, delegou durante cerca de vinte anos a sua gestão a um consultor financeiro, Eric Freymond, contra quem apresentou uma queixa em dezembro de 2023, por abuso de confiança. Nicolas Puech acusou o consultor financeiro, que morreu em julho, de ter transferido secretamente para a LVMH as suas ações, atualmente avaliadas em cerca de 14 mil milhões de euros.

A sua ação judicial é agora dirigida contra o presidente executivo da LVMH, que sempre afirmou não ter conhecimento de que esses títulos tinham sido subtraídos ao seu proprietário.