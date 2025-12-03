idD Portugal Defence tem OK para prestar serviços de desmilitarização à NATO

A idD Portugal Defence foi qualificada pela Agência de Apoio e Aquisições da NATO (NSPA) para prestar serviços de desmilitarização de armas, munições e explosivos em fim de ciclo de vida para os mais de 20 países membros da Aliança Atlântica.

“Esta qualificação significa que a idD Portugal Defence passa a estar habilitada a participar nos concursos lançados pela NATO, para a prestação de serviços de desmilitarização de munições e explosivos nos 26 países que integram a Ammunition Support Partnership da NSPA”, clarifica fonte oficial da idD Portugal Defence.

A pré-qualificação da NSPA — agência subsidiária da NATO responsável pela aquisição, fornecimento e gestão do ciclo de vida de equipamento, produtos e serviços da NATO, dos Aliados e das nações parceiras, atuando em áreas como o armamento, serviços de apoio logístico e manutenção de capacidades operacionais em missões da Aliança — visa garantir que as entidades prestadoras garantem “elevados padrões técnicos, de segurança e de conformidade com a regulamentação internacional de desmilitarização e eliminação ambientalmente responsável de equipamento militar obsoleto”, pode ler-se em nota publicada pela idD.

A pré-qualificação foi formalizada através da assinatura de um Instrumento Contratual Base (BCI), que estabelece os termos e condições gerais para a prestação de serviços.

“A fase seguinte traduz-se precisamente na abertura desses concursos, nos quais a idD poderá apresentar propostas para fornecer este tipo de serviços especializados”, refere ainda fonte oficial da idD Portugal Defence, empresa pública que tem como missão promover o desenvolvimento da indústria de defesa nacional.

A idD junta-se assim a um grupo “muito limitado de empresas qualificadas neste domínio“, tornando-se elegível para participar em concursos de desmilitarização nos países da NATO.