idD Portugal Defence tem OK para prestar serviços de desmilitarização à NATO
idD junta-se a um grupo "muito limitado de empresas qualificadas neste domínio", tornando-se elegível para participar em concursos de desmilitarização nos países da NATO.
A idD Portugal Defence foi qualificada pela Agência de Apoio e Aquisições da NATO (NSPA) para prestar serviços de desmilitarização de armas, munições e explosivos em fim de ciclo de vida para os mais de 20 países membros da Aliança Atlântica.
“Esta qualificação significa que a idD Portugal Defence passa a estar habilitada a participar nos concursos lançados pela NATO, para a prestação de serviços de desmilitarização de munições e explosivos nos 26 países que integram a Ammunition Support Partnership da NSPA”, clarifica fonte oficial da idD Portugal Defence.
A pré-qualificação da NSPA — agência subsidiária da NATO responsável pela aquisição, fornecimento e gestão do ciclo de vida de equipamento, produtos e serviços da NATO, dos Aliados e das nações parceiras, atuando em áreas como o armamento, serviços de apoio logístico e manutenção de capacidades operacionais em missões da Aliança — visa garantir que as entidades prestadoras garantem “elevados padrões técnicos, de segurança e de conformidade com a regulamentação internacional de desmilitarização e eliminação ambientalmente responsável de equipamento militar obsoleto”, pode ler-se em nota publicada pela idD.
A pré-qualificação foi formalizada através da assinatura de um Instrumento Contratual Base (BCI), que estabelece os termos e condições gerais para a prestação de serviços.
“A fase seguinte traduz-se precisamente na abertura desses concursos, nos quais a idD poderá apresentar propostas para fornecer este tipo de serviços especializados”, refere ainda fonte oficial da idD Portugal Defence, empresa pública que tem como missão promover o desenvolvimento da indústria de defesa nacional.
A idD junta-se assim a um grupo “muito limitado de empresas qualificadas neste domínio“, tornando-se elegível para participar em concursos de desmilitarização nos países da NATO.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
idD Portugal Defence tem OK para prestar serviços de desmilitarização à NATO
{{ noCommentsLabel }}