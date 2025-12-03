Infarmed avalia eventual comparticipação de medicamentos para obesidade
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes e perda de peso para tratar a obesidade, que afeta mil milhões.
O Infarmed está a analisar a possibilidade de comparticipação de medicamentos para tratamento da obesidade, anunciou esta quarta-feira a ministra da Saúde, após a OMS ter feito esta semana novas recomendações sobre a doença.
“Tem de ser avaliado pelos peritos e tem de estar dentro das indicações definidas pela DGS para situações consideradas graves”, disse Ana Paula Martins, em declarações aos jornalistas depois de se ter vacinado contra a gripe e Covid-19.
A OMS defende que estes tratamentos, usados para tratar a diabetes e a obesidade, sejam universalmente e financeiramente acessíveis.
