Saúde

Infarmed avalia eventual comparticipação de medicamentos para obesidade

  • Lusa
  • 10:23

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes e perda de peso para tratar a obesidade, que afeta mil milhões.

O Infarmed está a analisar a possibilidade de comparticipação de medicamentos para tratamento da obesidade, anunciou esta quarta-feira a ministra da Saúde, após a OMS ter feito esta semana novas recomendações sobre a doença.

“Tem de ser avaliado pelos peritos e tem de estar dentro das indicações definidas pela DGS para situações consideradas graves”, disse Ana Paula Martins, em declarações aos jornalistas depois de se ter vacinado contra a gripe e Covid-19.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes e perda de peso para tratar a obesidade, que afeta mil milhões de pessoas.

A OMS defende que estes tratamentos, usados para tratar a diabetes e a obesidade, sejam universalmente e financeiramente acessíveis.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Infarmed avalia eventual comparticipação de medicamentos para obesidade

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CCDR vão ganhar novas competências na área da Saúde

Mónica Silvares,

"Não estamos a falar de regionalização", sublinha Leitão Amaro. Vice-presidentes, cada um com a tutela de uma área, são designados pelo Governo. Medida permite "desconcentração coordenada".