Juros dos depósitos bancários sobem pela primeira vez em quase dois anos

Taxas dos depósitos aumentaram de 1,34% para 1,37% em outubro, revela o Banco de Portugal. Neste período, as famílias aplicaram mais 613 milhões nestes produtos.
As taxas dos depósitos subiram em outubro para 1,37%. Trata-se da primeira subida desde dezembro de 2023. No mesmo período entraram mais 613 milhões de euros nestas aplicações, revela o Banco de Portugal.
A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares subiu 0,03 pontos percentuais, face aos 1,34% pagos em setembro, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco de Portugal.
No mês em análise, as famílias colocaram mais 613 milhões de euros em depósitos a prazo, elevando o valor aplicado nestas soluções para 12.645 milhões de euros.
Nos novos depósitos com prazo até um ano, que captou o grosso (96%) do dinheiro que entrou nestas aplicações, a taxa de juro média subiu 0,02 pp, para 1,37%.
Numa comparação com os países do euro, Portugal continua entre os que pagam menos pelas poupanças das famílias. “No conjunto dos países da área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos aumentou 0,03 pp, para 1,81%. Portugal subiu uma posição no ranking, passando a apresentar a quinta taxa mais baixa da área do euro”, refere o Banco de Portugal.
