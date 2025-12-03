Banca

Juros dos depósitos bancários sobem pela primeira vez em quase dois anos

1

Taxas dos depósitos aumentaram de 1,34% para 1,37% em outubro, revela o Banco de Portugal. Neste período, as famílias aplicaram mais 613 milhões nestes produtos.

As taxas dos depósitos subiram em outubro para 1,37%. Trata-se da primeira subida desde dezembro de 2023. No mesmo período entraram mais 613 milhões de euros nestas aplicações, revela o Banco de Portugal.

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares subiu 0,03 pontos percentuais, face aos 1,34% pagos em setembro, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco de Portugal.

No mês em análise, as famílias colocaram mais 613 milhões de euros em depósitos a prazo, elevando o valor aplicado nestas soluções para 12.645 milhões de euros.

Nos novos depósitos com prazo até um ano, que captou o grosso (96%) do dinheiro que entrou nestas aplicações, a taxa de juro média subiu 0,02 pp, para 1,37%.

Numa comparação com os países do euro, Portugal continua entre os que pagam menos pelas poupanças das famílias. “No conjunto dos países da área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos aumentou 0,03 pp, para 1,81%. Portugal subiu uma posição no ranking, passando a apresentar a quinta taxa mais baixa da área do euro”, refere o Banco de Portugal.

(Notícia atualizada)

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Juros dos depósitos bancários sobem pela primeira vez em quase dois anos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Depósitos retomam abrandamento com impacto dos Certificados

Flávio Nunes,

Em outubro prosseguiu a tendência de abrandamento nos depósitos bancários dos particulares, que estará associado à maior remuneração dos Certificados e maior investimento em fundos.