Linha SNS 24 vai implementar IA para melhorar capacidade de resposta

A Linha SNS 24 vai integrar, até ao final do ano, um sistema de retorno de chamadas e soluções de inteligência artificial (IA) dedicadas a situações de doença respiratória aguda. Segundo o Público (acesso pago), a implementação, assegurada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e pela Altice, operadora responsável pela linha, pretende aumentar a capacidade de resposta e reduzir o número de chamadas não atendidas. A procura tem crescido muito acima do previsto no contrato e estima-se que 2025 termine com cerca de sete milhões de chamadas atendidas.

O aumento da pressão sobre a linha foi intensificado pela integração de novos serviços, como a marcação de consultas, e pela expansão do projeto “Ligue Antes, Salve Vidas”, que já funciona em 27 Unidades Locais de Saúde, cobrindo mais de 7,8 milhões de utentes. Tanto os SPMS como a Altice garantem que foram feitos reforços na infraestrutura técnica e na redundância da linha, considerada a principal porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde.

Além do reforço tecnológico, houve também um significativo investimento em recursos humanos. Segundo Nuno Cadima, representante da Altice, foram contratados 2.400 novos profissionais ao longo do ano, totalizando 3.701 colaboradores, um número que, de acordo com Nuno Cadima, é superior ao registado durante a pandemia.

A linha, composta maioritariamente por enfermeiros (85%), conta também com médicos, farmacêuticos e psicólogos. A empresa aplicou ainda um aumento remuneratório dos profissionais de 30% desde o início do contrato, em março de 2024, e tem mais 400 profissionais em recrutamento, incluindo campanhas junto de faculdades para reforçar a equipa.