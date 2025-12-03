Linklaters assessora a Imopólis na venda do Parque Holanda
A equipa da Linklaters que assessorou a Imopólis na venda do Parque Holanda foi liderada pelo sócio e head of Corporate and Real Estate Diogo Plantier Santos.
A Linklaters assessorou a Imopólis, enquanto entidade gestora e representante legal do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Imodesenvolvimento – Subfundo A, na venda do Parque Holanda ao Property Core Real Estate Fund – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, gerido e legalmente representado pela Square Asset Management. O Parque Holanda é um complexo logístico localizado em Carnaxide, que alia armazéns e escritórios.
A transação foi liderada pelo sócio e head of Corporate and Real Estate Diogo Plantier Santos, que contou com o apoio de uma equipa multidisciplinar composta pelo sócio Rui Camacho Palma, pela managing associate Sílvia Pinheiro Esteves, pelos associados Verónica Nobre e Tomás Cunha, e pelo estagiário Nuno Barroca.
“A venda do Parque Holanda representa mais um marco significativo no dinamismo do mercado imobiliário português, em particular no segmento logístico, que continua a atrair investidores pela sua resiliência e capacidade de adaptação às novas exigências do mercado. Foi um privilégio apoiar a Imopólis nesta transação estratégica, que evidencia não só a robustez do ativo, mas também a crescente sofisticação das operações imobiliárias multivalentes em Portugal”, refere em comunicado Diogo Plantier Santos.
