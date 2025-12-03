Marcelo, Casillas, DjMariiO e Spursito liderarão o LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE, o grande evento em que a comunidade assume o controlo

O LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE regressa a 9 de dezembro ao CALLAO CITY LIGHTS com uma nova edição que reúne lendas da LALIGA e criadores de conteúdo.

Assumindo o testemunho do LALIGA FC 25 RUSH — a ativação com maior alcance na história da LALIGA em conjunto com a EA SPORTSTM —, este novo formato mantém o icónico duelo entre streamers e lendas, dividido em duas partes: uma primeira, jogada no EA SPORTS FC 26, e uma segunda, disputada em campo real.

Este ano, os fãs assumirão o controlo em tempo real das decisões-chave durante o jogo, refletindo a visão central do EA SPORTS FC 26. Os protagonistas do encontro serão Marcelo, Iker Casillas, Forlán, Jose Mª Gutiérrez «Guti» e Joan Capdevila, da LALIGA CLASSIC TEAM. A equipa de streamers é composta por DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Darío Eme Hache e Spursito.

Além disso, a transmissão poderá ser acompanhada através do operador nacional DAZN, bem como no canal do YouTube de DjMaRiiO e nos canais oficiais da LALIGA. O LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE reunirá dez protagonistas — cinco deles líderes absolutos da comunidade e cinco lendas da LALIGA CLASSIC XI, num confronto que combinará espetáculo, imersão e participação coletiva. Streamers e lendas competirão num formato que evolui a proposta de 2024 e que transforma o público no motor da competição: desde regras especiais até momentos-chave do jogo. Pela primeira vez, os fãs influenciarão o jogo através de votações ao vivo na MILIGA, nas comunidades de criadores e nos canais oficiais da LALIGA. Serão eles que decidirão as regras especiais, as ações de jogo e os momentos-chave do encontro real.

LALIGA CLASSIC XI TEAM

Esta edição apresenta outra novidade: a Equipa de Lendas competirá sob o nome oficial «LALIGA CLASSIC XI TEAM», disponível no Partido Rápido e no Rush no EA SPORTS FC 26, que agora incorpora um plantel oficial formado pelas lendas mais icónicas da LALIGA. Desta seleção digital, cinco dos seus membros formarão a equipa que disputará o jogo no dia 9 de dezembro.

Os fãs do EA SPORTS FC 26 poderão reviver grandes momentos da LALIGA ao poderem alinhar jogadores lendários que marcaram a história do futebol mundial. Aos cinco que competirão no LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE juntam-se outros nomes como Zinedine Zidane, Andrés Iniesta ou Xavi Hernández, entre outros, todos disponíveis a partir de hoje, 2 de dezembro.

Jorge de la Vega, diretor-geral de Negócios da LALIGA, destaca a relevância do evento: «Com esta edição, damos um passo decisivo: a comunidade deixa de ser espectadora para se tornar o motor do jogo. A LALIGA e a EA SPORTS continuam a quebrar barreiras, promovendo experiências que conectam o futebol e o universo digital, mas este ano fazemo-lo colocando nas mãos dos fãs o rumo de tudo o que acontece. É a demonstração de que ouvimos, evoluímos e construímos juntos».

Após o sucesso da última edição — com mais de 2 milhões de espectadores online, 73 000 participantes presenciais, 91 milhões de impressões orgânicas e 900 impactos nos meios de comunicação de 39 países — a LALIGA e a EA SPORTSTM dão mais um passo para consolidar este evento como o encontro anual de referência na cultura futebol-entretenimento em Espanha.

A escolha de um cinema, o CALLAO CITY LIGHTS, como cenário reforça precisamente essa vontade de continuar a quebrar barreiras e a esbater as linhas entre o futebol, o entretenimento e a cultura. Com esta nova edição e com a incorporação da LALIGA CLASSIC XI TEAM como equipa oficial de Lendas, ambas as instituições reafirmam o seu compromisso com a inovação e com uma comunidade que não só participa, mas também decide. O LALIGA FC26 COMMUNITY CHALLENGE continua a construir o «Transforming the game», o universo conjunto entre a LALIGA e a EA SPORTSTM, a iniciativa que une ambas no seu compromisso de construir o futebol do futuro, um desporto mais inclusivo, inovador e conectado, onde se derrubam as barreiras entre o futebol real e o virtual, tal como sugere o lema da EA SPORTS FC 26, «O Clube é Teu».