Empresas

Marrocos, Espanha e Portugal organizam fórum empresarial para atrair investimentos para Mundial 2030

  • ECO
  • 18:03

Os três países olham para o evento desportivo como uma oportunidade de negócios. O fórum empresarial dos três países vai ter lugar a 10 de fevereiro,

Marrocos, Espanha e Portugal estão a organizar um fórum empresarial com o objetivo de atrair investimentos para o Mundial 2030, avança o El Economista. O local ainda não foi definido, mas o fórum vai ter lugar a 10 de fevereiro.

A secretária de Estado do Comércio, Amparo López, destacou a criação de uma comissão específica, em conjunto com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), para tratar especificamente dos preparativos para o Mundial e das oportunidades de investimento que este apresenta.

A representante do governo espanhol apelou ao desenvolvimento conjunto de projetos estratégicos neste sentido e à maximização do impacto económico e social do evento desportivo, que se realizará em 2030.

“O Mundial não é apenas um evento desportivo, é um catalisador de investimentos que alcançaremos juntos”, afirmou o primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch, destacando que o evento “representa uma oportunidade para consolidar as sinergias, o capital humano e os recursos digitais de ambos os países”.

O ano passado, os membros da FIFA formalizaram Portugal, Espanha e Marrocos como palco do Mundial 2030.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Marrocos, Espanha e Portugal organizam fórum empresarial para atrair investimentos para Mundial 2030

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Mundial. Espanha estima custo de 540 milhões em estádios

Lusa,

Por cada euro investido em infraestruturas desportivas, será gerado um retorno de cerca de 8,5 euros em bem-estar, acredita ainda a representante da Real Federação Espanhola de Futebol.