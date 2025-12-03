Marrocos, Espanha e Portugal organizam fórum empresarial para atrair investimentos para Mundial 2030

Marrocos, Espanha e Portugal estão a organizar um fórum empresarial com o objetivo de atrair investimentos para o Mundial 2030, avança o El Economista. O local ainda não foi definido, mas o fórum vai ter lugar a 10 de fevereiro.

A secretária de Estado do Comércio, Amparo López, destacou a criação de uma comissão específica, em conjunto com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), para tratar especificamente dos preparativos para o Mundial e das oportunidades de investimento que este apresenta.

A representante do governo espanhol apelou ao desenvolvimento conjunto de projetos estratégicos neste sentido e à maximização do impacto económico e social do evento desportivo, que se realizará em 2030.

“O Mundial não é apenas um evento desportivo, é um catalisador de investimentos que alcançaremos juntos”, afirmou o primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch, destacando que o evento “representa uma oportunidade para consolidar as sinergias, o capital humano e os recursos digitais de ambos os países”.

O ano passado, os membros da FIFA formalizaram Portugal, Espanha e Marrocos como palco do Mundial 2030.