Nova camisola da Seleção Nacional “evoca energia do oceano”

O equipamento será utilizado no Campeonato do Mundo de 2026 e junta a Federação Portuguesa de Futebol numa parceria com a Puma.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou o novo branding da camisola principal da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo de 2026, numa parceria com a Puma. O design evoca a energia do oceano, partindo da base vermelha icónica para integrar padrões ondulados e detalhes verdes.

“Com a nova camisola principal de Portugal, quisemos captar a ligação profunda da nação ao oceano e transferir essa energia para o campo”, afirmou Marco Mueller, senior director de product line management performance apparel da Puma. “O padrão inspirado nas ondas e a paleta ousada de vermelho e verde refletem uma equipa que não para de avançar, alimentada por paixão e coragem”, explica ainda, em comunicado.

Para João Medeiros Cardoso, diretor geral da FPF Comercial, “esta camisola carrega na alma de Portugal, a força do nosso oceano, a coragem que nos define e o orgulho de milhões de portugueses que vivem a Seleção com uma emoção única. Ao lado da Puma, quisemos criar um símbolo que não só honra as nossas raízes, mas que também projeta Portugal para o mundo, refletindo a ambição de levar a nossa identidade a novos mercados e a novos adeptos”.