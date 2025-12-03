Novo crédito aos consumidores atinge valor recorde em outubro
Bancos e financeiras concederam 855 milhões de euros em crédito aos consumidores, o valor mensal mais elevado de sempre.
O novo crédito ao consumidores atingiu em outubro o montante mais elevado de sempre: bancos e financeiras concederam 855 milhões de euros às famílias para a finalidade de consumo, o que representa uma subida de 14% em comparação com o mesmo mês do ano passado.
Os dados do Banco de Portugal mostram que todos os segmentos de crédito aos consumidores tiveram subidas expressivas no que toca a novas operações. O crédito pessoal acelerou 16% para 384,3 milhões de euros, marcando um novo recorde. Já os empréstimos para a compra de carro atingiram os 335,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 15% em termos homólogos. Já o crédito renovável — que inclui aquele que é concedido através do cartão de crédito — subiu 9% para 135 milhões.
Até outubro, já tinham sido concedidos 7,6 mil milhões de euros em novo crédito aos consumidores, o que marca também um novo montante máximo, reforçando a tendência que se verifica há muitos anos e apenas foi interrompida em 2020, devido à pandemia.
Em 2023, a subida expressiva das taxas de juro fez desacelerar a procura. Entretanto, os juros desceram, levando as famílias a pedirem dinheiro aos bancos e financeiras (instituições associadas, por exemplo, a stands de automóveis) em montantes nunca vistos.
Segundo o Banco de Portugal, o stock de crédito aos consumidores atingiu os 23,7 mil milhões de euros em outubro, subindo 7% em termos anuais. Grande parte diz respeito a empréstimos do carro: 10,4 mil milhões de euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Novo crédito aos consumidores atinge valor recorde em outubro
{{ noCommentsLabel }}