Novo crédito aos consumidores atinge valor recorde em outubro

O novo crédito ao consumidores atingiu em outubro o montante mais elevado de sempre: bancos e financeiras concederam 855 milhões de euros às famílias para a finalidade de consumo, o que representa uma subida de 14% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Os dados do Banco de Portugal mostram que todos os segmentos de crédito aos consumidores tiveram subidas expressivas no que toca a novas operações. O crédito pessoal acelerou 16% para 384,3 milhões de euros, marcando um novo recorde. Já os empréstimos para a compra de carro atingiram os 335,7 milhões de euros, o que representa um aumento de 15% em termos homólogos. Já o crédito renovável — que inclui aquele que é concedido através do cartão de crédito — subiu 9% para 135 milhões.

Até outubro, já tinham sido concedidos 7,6 mil milhões de euros em novo crédito aos consumidores, o que marca também um novo montante máximo, reforçando a tendência que se verifica há muitos anos e apenas foi interrompida em 2020, devido à pandemia.

Em 2023, a subida expressiva das taxas de juro fez desacelerar a procura. Entretanto, os juros desceram, levando as famílias a pedirem dinheiro aos bancos e financeiras (instituições associadas, por exemplo, a stands de automóveis) em montantes nunca vistos.

Segundo o Banco de Portugal, o stock de crédito aos consumidores atingiu os 23,7 mil milhões de euros em outubro, subindo 7% em termos anuais. Grande parte diz respeito a empréstimos do carro: 10,4 mil milhões de euros.