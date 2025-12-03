Operação Influencer. Carneiro desvaloriza escutas e nega que tenha pedido favores

Justiça

José Luís Carneiro rejeitou que tenha pedido favores ao antigo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, referindo que apenas recomendou o perfil de uma pessoa para desempenhar determinadas funções.

“Recomendar o perfil de pessoas para desempenhar funções para quem está na vida pública, na vida cívica, na vida política, fá-lo, não todos os dias, mas com muita regularidade. Eu era, na altura, secretário-geral adjunto do PS e, portanto, era uma prática muito regular no desempenho de funções, ou seja, recomendar perfis de pessoas para desempenhar funções”, disse José Luís Carneiro.

Com o título “As cunhas de José Luís Carneiro e Manuel Pizarro”, a revista Sábado revela esta quarta-feira escutas realizadas no âmbito da Operação Influencer e numa das quais é descrito que José Luís Carneiro terá pedido emprego ao então ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para o ex-deputado e ex-autarca de Aljustrel Nelson Brito.

Questionado sobre se pediu um favor, o secretário-geral do PS respondeu: “Não, com certeza que não”.

Quanto a ter sido escutado, o líder dos socialistas, que falava aos jornalistas no Hospital de São João, no Porto, onde foi visitar o Presidente da República internado após ter sido operado a uma hérnia, desvalorizou. “Não sabia, mas também não vejo qualquer gravidade especial nisso”, disse.

1

