Portugal é o 4º país da Zona Euro com maior queda nos preços da produção industrial

Os preços da produção industrial caíram 0,5%, em termos homólogos, na Zona Euro em outubro, com Portugal a ser o quarto país com a maior queda, de acordo com dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Na comparação com outubro de 2024, os preços da produção industrial aumentaram 0,1% para bens intermediários, 1,7% para bens de capital, 1,5% para bens de consumo duráveis e 1,4% para bens de consumo não duráveis. Por outro lado, diminuíram 3,9% na energia.

Na totalidade da União Europeia, os preços da produção industrial subiram 0,2%. As maiores quedas anuais foram registadas no Luxemburgo (-5,6%), Irlanda (-3,6%), Áustria (-2,6%) e Portugal (-2,5%), enquanto os maiores aumentos foram observados na Bulgária (+17,6%), Roménia (+9,4%) e Suécia (+4,9%).

Na comparação em cadeia, os preços da produção industrial aumentaram 0,1% na Zona Euro e na União Europeia. Os maiores aumentos mensais nos preços ao produtor industrial foram registados na Bulgária (+4,6%), Irlanda (+1,4%) e Estónia (+1,3%), enquanto as maiores quedas foram observadas na Eslováquia (-1,0%), Polónia (-0,5%) e Itália (-0,4%).