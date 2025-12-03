Primeiros livros com a marca Penguin chegam a Portugal em janeiro de 2026

O grupo Penguin Random House Portugal vai lançar, em janeiro de 2026, os primeiros títulos publicados no país sob a chancela Penguin, passando assim a contar com um catálogo nacional associado diretamente ao nome da casa-mãe.

A entrada formal da marca no mercado português materializa-se num catálogo desenvolvido especificamente para os leitores nacionais, reunindo obras de ficção e não ficção, nacionais e internacionais, revelou a editora, esta quarta-feira, em comunicado.

Criada há quase nove décadas com o propósito de “tornar a literatura acessível a todos”, a Penguin construiu um legado marcado pela “diversidade editorial” e pela “democratização da leitura”.

Entre os autores já confirmados para o novo catálogo, contam-se nomes como A.C. Grayling, Anne Tyler, Carlo Rovelli, Dan Jones, Elizabeth Gilbert, Emma Holten, Filipa Fonseca Silva, Gabor Maté, Jason Stanley, Katherine Pangonis, Kiran Desai, Maria Francisca Gama, Mafalda Santos e Pedro Vieira, a que se juntarão “muitos outros, incluindo novas vozes que se estreiam sob esta chancela”.

Com propostas que vão da ficção à não ficção, dos clássicos à literatura contemporânea, do policial à fantasia, dos ensaios às narrativas de vidas reais, a Penguin apresenta-se, nas palavras da editora, como “um catálogo para todos os leitores”. Clara Capitão, diretora editorial da Penguin Random House Portugal, considera que este lançamento marca um reforço da estratégia do grupo no país.

“Com a criação de um catálogo português com o carimbo desta marca de referência global, damos mais um passo no sentido de reforçar o nosso compromisso com a qualidade e diversidade editorial, critérios que moldaram desde sempre o espírito editorial da Penguin”, afirmou.

A nova chancela vai juntar-se a outros selos do grupo em Portugal, como Alfaguara, Cavalo de Ferro, Companhia das Letras, Elsinore e Penguin Clássicos. A Penguin Random House Portugal faz parte do Penguin Random House Grupo Editorial, sediado em Barcelona, integrado no grupo internacional Penguin Random House.

Com mais de 300 chancelas em seis continentes e presença em mais de 20 países, o grupo publica anualmente mais de 15 mil títulos e vende mais de 600 milhões de livros, contando no seu catálogo com mais de 80 autores distinguidos com o Prémio Nobel.