Sana abre hotel de luxo em Gaia com apoio “verde” de 30 milhões do BPI
O grupo Azinor, detentor da cadeia hoteleira Sana, contratou com o BPI um “empréstimo verde” no montante de 30 milhões de euros, com um prazo de 15 anos, para construir um novo hotel de luxo em Gaia.
Onde em tempos funcionou uma antiga fábrica de moagens, em Vila Nova de Gaia, vai nascer em 2026 um novo hotel de luxo, o Evolution Gaia, reforçando a oferta de alojamento turístico na região nortenha. Com vista privilegiada para o rio Douro, a unidade hoteleira de 4 estrelas será construída pela Intra Douro – Investimentos Turísticos, empresa do grupo Azinor, que detém a marca Sana Hotels.
Para levar a bom porto a obra junto à Avenida da República, a poucos minutos da Ponte D. Luís, a Intra Douro contratou com o BPI um “empréstimo verde” no montante de 30 milhões de euros, com um prazo de 15 anos.
“O empréstimo, integralmente organizado e subscrito pelo BPI, destina-se a apoiar a construção do novo Evolution Gaia, uma moderna unidade hoteleira que irá reforçar a oferta de alojamento turístico na região do Porto”, adianta a instituição bancária num comunicado.
De olhos postos na sustentabilidade e eficiência energética, a futura unidade de 4 estrelas vai dispor de 185 quartos, restaurante, ginásio e SPA. “Vai apostar num conceito inovador em torno das novas tecnologias e um estilo irreverente, mantendo o conforto e a qualidade que caracterizam a marca Sana”, lê-se na mesma nota.
“Este financiamento enquadra-se na estratégia de Banca Sustentável do BPI, reforçando o seu papel como financiador de referência através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade”, refere ainda a instituição.
O Grupo Azinor explora atualmente 17 unidades e mais de 2.900 quartos e detém a marca Evolution que “representa a aposta do grupo em conceitos modernos e tecnológicos, orientados para um target bastante bem definido”.
