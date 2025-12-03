Sindicato da PSP anuncia dois protestos em dezembro e admite novas ações em janeiro

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia anunciou esta quarta-feira uma concentração junto à residência do primeiro-ministro no dia da greve geral e plenários nos aeroportos a 18 de dezembro, admitindo mais protestos em janeiro caso o Governo “nada altere”.

Depois de ter abandonado as negociações com o Governo na passada sexta-feira, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) reuniu a direção para decidir medidas de protesto a realizar este mês de dezembro, designadamente uma concentração junto à residência do primeiro-ministro no dia 11 e plenários nos aeroportos nacionais no dia 18 entre as 07:00 e as 11:00.

“No início de janeiro de 2026 faremos um balanço e caso o Governo nada altere, avançaremos para mais protestos” e de maior dimensão, disse aos jornalistas o presidente da ASPP, Paulo Santos.

No âmbito das negociações em curso, o Ministério da Administração Interna agendou uma nova reunião com os sindicatos da polícia para dia 12 de dezembro, mas a ASPP só estará presente, segundo Paulo Santos, caso receba uma proposta que corresponda aos compromissos assumidos no acordo assinado em julho de 2024.

“Tem que ser uma proposta cabal e concreta relativamente a vencimentos, suplementos, que não são revistos desde 2009, e portaria de avaliação, disse, culpando o Governo de “faltar à palavra no que diz respeito ao acordo”.