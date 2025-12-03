Taxas do crédito à habitação caem a três e seis meses

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, desceram esta quarta-feira a três e a seis meses, mas subiram no prazo a 12 meses, assinalando um novo máximo desde o início de abril.

A Euribor a três meses baixou para 2,029% , menos 0,014 pontos do que na terça-feira.

, menos 0,014 pontos do que na terça-feira. A taxa Euribor a seis meses desceu para 2,113% , menos 0,008 pontos.

, menos 0,008 pontos. Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para um novo máximo desde 03 de abril, ao ser fixada em 2,251%, mais 0,007 pontos do que na sessão anterior.

Em relação à média mensal da Euribor em novembro esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos.

A média da Euribor em novembro subiu 0,008 pontos para 2,042% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a Euribor avançou 0,0024 pontos para 2,131% e 0,030 pontos para 2,217%.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.