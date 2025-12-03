Tecnologia e medicina preventiva, a nova chave para um envelhecimento saudável

De acordo com a OMS, o envelhecimento saudável implica manter a capacidade funcional, física, mental e social ao longo da vida, um objetivo que exige uma abordagem preventiva além do tratamento de doenças.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a esperança de vida em Espanha tem crescido de forma sustentada nas últimas décadas. No entanto, isso não garante a manutenção da funcionalidade do organismo. Trabalhar para um envelhecimento saudável é possível através de diferentes mecanismos preventivos e hábitos quase «passivos» que podem ser integrados na vida quotidiana, mesmo durante as horas de sono. Empresas como a Biow, focada no desenvolvimento de uma tecnologia orientada para a medicina preventiva, têm-se centrado na deterioração do organismo e em atuar sobre dois dos processos biológicos fundamentais que mais influenciam o envelhecimento: a regeneração celular e o controlo do stress oxidativo.

Este mecanismo transforma o quarto numa câmara bioenergética antioxidante, o que aumenta a energia respirável, reduzindo as nanopartículas e melhorando os marcadores de stress oxidativo. Grande parte do envelhecimento está relacionado com o stress oxidativo e o mau funcionamento das mitocôndrias, as «centrais energéticas» das células. Respirar neste ambiente permite melhorar a oxigenação, reduzir a exposição a toxinas e otimizar o sono, o que gera um aumento na produção de ATP (a molécula de energia celular), protege os tecidos e reforça o sistema imunitário, ou seja, as células estão a recarregar enquanto se desfruta do descanso.

«O desequilíbrio entre os radicais livres e os sistemas antioxidantes, conhecido como stress oxidativo, está associado a múltiplos processos ligados ao envelhecimento, desde a perda de massa muscular até à deterioração cognitiva. Neste contexto, abordagens capazes de reforçar a bioenergética celular e limitar os danos oxidativos são consideradas uma das principais linhas de inovação na medicina preventiva e no bem-estar», comenta Enrique Caso, diretor biomédico da Biow e CEO científico da Myomics.

Essas inovações mostram que a medicina preventiva e a tecnologia não só permitem viver mais anos, mas também vivê-los com mais saúde e energia. Ao atuar diretamente sobre a regeneração celular e o stress oxidativo, ferramentas como as desenvolvidas pela Biow abrem as portas para um envelhecimento mais ativo e pleno, demonstrando que prolongar a vida e melhorar a sua qualidade podem andar de mãos dadas.