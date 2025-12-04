5 coisas que vão marcar o dia

Em dia de Conselho de Ministros, o INE divulga o impacto dos custos de contexto no tecido empresarial português e Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo têm encontro marcado na TVI, em mais um debate para a corrida presidencial a Belém. Conheça os principais destaques que vão marcar o dia.

Reunião de Conselho de Ministros

Esta quinta-feira vai ficar marcada por uma reunião de Conselho de Ministros. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai presidir a uma reunião com os restantes membros do Governo na sua residência oficial, em Lisboa, pelas 09h30. O briefing está agendado às 16h00 no Campus XXI.

Quanto valem os custos de contexto às empresas?

No âmbito dos seus estudos sobre as estatísticas às empresas, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o impacto dos custos de contexto no tecido empresarial português, referente a 2024. Entre os vários custos de contexto estão licenciamentos, sistema judicial, sistema fiscal, carga administrativa, barreiras à internacionalização, entre outros.

Eurostat divulga indicadores económicos

O Eurostat divulga, esta quinta-feira, dados de preços na produção industrial, da evolução do comércio a retalho, e de preços na importação industrial, todos relativos a outubro. O gabinete estatístico europeu tem previsto ainda divulgar o indicador sobre transporte marítimo de mercadorias em 2024.

Catarina Martins e Cotrim de Figueiredo em frente a frente para as presidenciais

Os candidatos presidenciais Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo vão debater na TVI, no âmbito dos frente-a-frente para as eleições presidenciais. No total são 28 os debates no âmbito das eleições marcadas para 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto.

Australianos com menos de 16 anos excluídos do Instagram e do Facebook

A Meta vai excluir os australianos com menos de 16 anos do Facebook e do Instagram a partir desta quinta-feira, antes da entrada em vigor da lei que proíbe os adolescentes de acederem às redes sociais. A partir de 10 de dezembro, a Austrália vai obrigar, mediante uma lei que entrará em vigor na mesma data, as plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram e TikTok, a remover os utilizadores com menos de 16 anos, caso contrário, estarão sujeitas a pesadas multas.