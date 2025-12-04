A visão da Toyota para a descarbonização começou há 25 anos

Rita Dória é a convidada do segundo episódio da nova temporada do ECO Auto sobre o futuro da mobilidade, que surge de uma parceria do ECO com o Mundo Automóvel. Licenciada em engenharia e gestão industrial, com um percurso profissional ligado ao setor automóvel no grupo Salvador Caetano, fala-nos sobre a visão da marca, da evolução da eletrificação, do papel pioneiro da Toyota na tecnologia híbrida e o caminho para o hidrogénio.

“A mudança na indústria começou há 25 anos com a visão da Toyota para a descarbonização no lançamento do Prius, pioneira na adoção dos híbridos, que continua com o Mirai, no desenvolvimento do hidrogénio na indústria automóvel“, recorda Rita Dória, acrescentando que esta é a estratégia da marca para responder às alterações de comportamento do mercado, cada vez mais digital e mais consciente da sustentabilidade.

O objetivo é manter a posição de líder mundial em tecnologias eletrificadas, que detém há mais de duas décadas e que a torna um dos protagonistas globais na criação de soluções de mobilidade mais seguras, eficientes e sustentáveis, como o hidrogénio: “A evolução do hidrogénio obriga a parcerias com relevo, como a que existe com a BMW, e à criação do ecossistema que permita dar dimensão e rentabilidade, alargando o âmbito de utilização a diferentes setores, como aviação e ferrovia, para além das frotas de camiões e autocarros”.

Em relação à infraestrutura de carregamento no país, Rita Dória admite que a legislação fiscal em Portugal favorece os veículos elétricos VE, em detrimento dos híbridos não Plug-in, como acontece em vários países da Europa, nomeadamente em Espanha, dada a sua contribuição efetiva e permanente para os objetivos da descarbonização.

Em termos europeus, Portugal está no pelotão da frente na venda de elétricos (sobretudo a empresas) com uma rede compatível, mas a exigir um rápido desenvolvimento com a evolução do mercado de VE. Ao mesmo tempo, Portugal continua a permitir a entrada de veículos usados que não cumprem as normas ambientais contra a poluição, prejudicando o negócio de usados no mercado português e amplificando o problema do parque automóvel nacional, que tem uma idade média de 15 anos.

Sobre o futuro a dez anos, Rita Dória considera que a condução autónoma continuará a ser uma aposta da Toyota. Na Europa, assim como em Portugal, garante que o hidrogénio vai continuar a ter importantes desenvolvimentos, destacando a contribuição da Toyota com uma fábrica em Ovar de montagem de autocarros a hidrogénio da Caetano Bus.

Aborda ainda os desafios e oportunidades do mercado português, a importância crescente dos serviços conectados, o impacto da transformação tecnológica na rede de distribuição, num episódio essencial para quem acompanha a transformação do setor automóvel e quer compreender como uma das marcas mais influentes do mundo e a mais valiosa está a contribuir para o futuro da mobilidade numa indústria em disrupção permanente.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Assista ao episódio completo aqui: