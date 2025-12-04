Aegon estuda vender participação nas seguradoras de Portugal e Espanha

A seguradora neerlandesa Aegon está considerar desinvestir fora dos Estados Unidos e concentrar-se nesse mercado onde já realiza 70% do seu negócio, divulgou a Bloomberg.

Para além da Aegon UK, a seguradora está a estudar a possibilidade de vender a sua quota de 51% nas joint ventures que mantém com o Banco Santander em Portugal e Espanha.

Esperam-se novidades no próximo dia 10 de dezembro no “Capital Market Day” da Aegon, que prevê atingir 9,85 mil milhões de euros de prémios em 2025 e tem um valor de mercado, à data de 3 de dezembro, de cerca de 10,7 mil milhões, com lucros estimados de 1,32 mil milhões para este ano.

Deslocalização em curso

A possível deslocalização do quartel-general da seguradora de Schipol, em Amesterdão, para os Estados Unidos também estará em equação. A sede social já foi transferida para a Bermuda em 2023 e é a supervisão local que assegura a conformidade da Aegon a nível mundial.

Na Europa, a Aegon tem subsidiária no Reino Unido com operações no mercado de pensões, seguros de vida, investimentos, dirigidas a particulares, empregadores e consultores financeiros no Reino Unido.

Nos mercados “Espanha & Portugal” — a seguradora mantém uma parceria estratégica com Banco Santander para distribuir seguros de vida risco, saúde e não-vida nos seus balcões até 2037. Os seguros financeiros em Portugal são controlados pelo próprio Banco Santander, através da Santander Seguros.

Ainda em Portugal, as entidades Aegon Santander Portugal (Vida e Não Vida) resultaram formalmente da venda de 51% das seguradoras anteriormente 100% detidas pelo Santander Totta para a Aegon no fim de 2014. Em 2018 houve uma expansão do âmbito da parceria em Espanha para incluir carteiras do Banco Popular – após a integração deste no Grupo Santander — implicando a transferência e integração de carteiras em vigor e autorização para emissão adicional em certas linhas.

Tem subsidiárias na Holanda, origem da holding — embora a Aegon tenha reduzido a operação direta de seguros no mercado doméstico, a estrutura corporativa original incluía diversas entidades: seguros de vida, seguro não-vida, banca direta, pensões e poupança.

A Aegon AM, faz gestão de ativos com uma atividade significativa pan-europeia e global, incluindo gestão de fundos, pensões e investimentos para diferentes tipos de clientes. No final de 2023 tinha 293 mil milhões de ativos sob gestão.

Na Europa a Aegon teve operações na Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia, Roménia e Turquia, mas vendeu esses negócios de seguros, pensões e asset management à Vienna Insurance Group (VIG), saindo formalmente desses mercados em 2023.