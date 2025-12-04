Agenda Nacional de IA aprovada. Governo diz que pode contribuir com 2,7 pontos percentuais para o PIB

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, um Pacto de Competências Digitais e a atualização da Estratégia Digital Nacional. Três programas “relevantes em matéria de digitalização do país”, com “dezenas ou centenas de medidas” que o Governo espera que acelerem o crescimento económico do país ao longo dos próximos anos.

Numa conferência de imprensa após a reunião semanal do Governo, o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, estimou que a melhoria da produtividade resultante de uma maior adoção de inteligência artificial (IA) pelas empresas e organismos públicos contribuirá com 2,7 pontos percentuais para o crescimento da economia portuguesa.

“Nós acreditamos que a IA, quer na Administração Pública, quer nas empresas em geral, é um fator importante de desenvolvimento do país, e temos aliás afirmado que Portugal tem capacidade para ser líder em várias áreas da IA”, sublinhou o ministro que tutela esta área.

“Evidentemente que isto não significa que Portugal se vá substituir aos EUA e à China, nunca foi esse o sentido da mensagem. O sentido da mensagem é que Portugal pode liderar em algumas áreas, em primeiro lugar na adoção de IA na Administração Pública e nas empresas, e em segundo lugar atraindo projetos de grande relevância mundial que podem posicionar Portugal numa situação de liderança nesses aspetos concretos”, esclareceu também Gonçalo Matias.

A prometida Agenda Nacional de IA, que começou a ser desenvolvida ainda na anterior legislatura, assenta em quatro eixos: Infraestrutura e Dados; Inovação e Adoção; Talento e Competências; e Responsabilidade e Ética. O programa será operacionalizado através de 32 iniciativas que irão abranger todo este ecossistema, incluindo universidades, centros de investigação, empresas e Administração Pública.

“Portugal é um país que é composto na sua esmagadora maioria por pequenas e médias empresas (PME) e é muito importante que as PME tenham acesso à tecnologia mais avançada, à inteligência artificial, porque sem isso não conseguem competir e vão perder na competição mundial”, apontou Gonçalo Matias. Assim, a agenda contempla “programas específicos de apoio às PME, para que elas também possam beneficiar da IA e com isso tornarem-se mais competitivas no contexto europeu”, prometeu o ministro da Reforma do Estado.

O governante também sinalizou que o país parte em “desvantagem”. Mostrando um gráfico sobre a “contribuição da produtividade e emprego para o crescimento do PIB”, Gonçalo Matias afirmou que “Portugal está muito atrás da média europeia e muito atrás da média dos EUA”.

“Mas isso também significa que temos uma grande margem de crescimento, e a nossa estimativa é que, se nós aproveitarmos a estratégia desta agenda, que agora aprovamos, podemos crescer, e crescer mais em proporção do que os outros. Não é ficar maior que os EUA, mas é crescer mais do que os EUA em proporção”, sinalizou.

Uma das medidas mais “emblemáticas” destacadas pelo ministro na conferência de imprensa neste aspeto foi a “formação em competências digitais para as PME”, embora não tenham sido avançados detalhes sobre a operacionalização deste aspeto em concreto. Ademais, Gonçalo Matias salientou a “formação acelerada de IA na Administração Pública”, numa altura em que a tecnologia está a ser trazida para o Estado, possibilitando, por exemplo, a redução de tempos de licenciamento, garantiu.

Governo espera capacitar quase três milhões de pessoas até 2030

Consciente de que esta transformação arrisca deixar cidadãos para trás, o Governo aprovou e apresentou também esta quinta-feira o Pacto de Competências Digitais, para aumentar as capacitações de quase três milhões de pessoas até 2030, “através de 17 iniciativas”.

Esta capacitação ocorrerá em diferentes níveis. Por um lado, o Governo pretende capacitar 1,9 milhões de cidadãos com competências básicas digitais, passando dos atuais 56% para 80% da população no início da próxima década.

Seguidamente, ambiciona capacitar outras 800 mil pessoas com competências intermédias e avançadas, elevando a percentagem dos atuais 30% para 40%. Por fim, 100 mil pessoas, das quais 30% mulheres, serão capacitadas com competências tecnológicas emergentes, alcançando 7% da população, dos atuais 5,2%, segundo números do Governo.

“Reconhecemos que também aqui partimos um pouco atrás. A literacia digital da nossa população em média é baixa, sobretudo quando comparada com os países líderes da digitalização”, reconheceu o ministro da Reforma do Estado, no briefing do Conselho de Ministros.

Nas medidas concretas destacadas encontrou-se um “suplemento para bolsas de doutoramentos em IA” e “cursos de especialização de curta duração para áreas tecnológicas emergentes”. “Medidas muito concretas que resolvem os problemas das pessoas”, afiançou o governante.

Portugal prometeu ser o primeiro a lançar carteira digital da empresa

Gonçalo Matias voltou ainda ao tema da carteira digital da empresa, uma aplicação que tem vindo a ser promovida pela Comissão Europeia e cujo projeto foi abraçado pelo Governo português. Na mesma conferência de imprensa, revelou que o Executivo “assumiu perante a Comissão Europeia” o compromisso de Portugal “ser o primeiro país a lançar esta carteira”.

“Portugal será o primeiro país da União Europeia a adotar a carteira digital da empresa”, disse. “No fundo, permite a qualquer empresário ter, num instrumento digital no seu telemóvel ou no seu computador, todos os elementos de que necessita para operar a empresa.”

Tal aplicação será ainda “interoperável com o resto da União Europeia, quando os outros países a adotarem, e vão ser obrigados a adotar”, frisou.

Em desenvolvimento está ainda uma medida semelhante, chamada de carteira digital do edifício, para agregar digitalmente os documentos de um edifício e “facilitar transações de imóveis”.

