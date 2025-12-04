António Gaspar Schwalbach lança a Spear Legal

Spear Legal é o mais recente player do mercado da advocacia portuguesa. Fundado por António Gaspar Schwalbach, a nova sociedade de advogados vai focar-se em Consultoria e Contencioso Fiscal.

“A Spear Legal distingue-se por ser AI-native, integrando desde o início soluções avançadas de inteligência artificial para potenciar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos”, referem em comunicado.

A Spear Legal inicia atividade com foco na fiscalidade, “posicionando-se como parceira estratégica de empresas, grupos familiares e investimento estrangeiro”. Segundo a firma, o nome e símbolo da sociedade refletem os valores de “precisão, força e orientação para resultados, sintetizados no lema Adapt.Ability”.

“Queremos crescer com qualidade, reforçando a equipa com profissionais de excelência e consolidando uma prática que une rigor técnico, tecnologia e adaptabilidade“, sublinha em comunicado António Gaspar Schwalbach.

Com mais de 20 anos de experiência, António Gaspar Schwalbach passou pela Cuatrecasas, pela Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, pela Telles de Abreu & Associados e pela DLA Piper ABBC. O seu percurso inclui a participação em operações de reorganização societária, M&A, private wealth e gestão de patrimónios familiares, bem como investimentos e transações financeiras e comerciais.

Com sede na Avenida da Liberdade, a Spear Legal foi concebida como uma “estrutura ágil”, “moderna” e “assumidamente AI-native”, integrando soluções avançadas de inteligência artificial, entre as quais o Affine, que utiliza IA para permitir uma rápida pesquisa jurídica e uma análise estruturada, garantindo a qualidade e eficiência do trabalho jurídico.

“O nome Spear Legal nasce da ideia de lança – um instrumento que combina força, precisão e direção. É essa tríade que inspira a identidade do escritório. O símbolo da sociedade, uma lança em movimento, traduz a capacidade de transformar conhecimento jurídico em soluções claras e orientadas para o resultado”, referem em comunicado.