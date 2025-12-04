+M

API preocupada com ameaça da Vasp cessar distribuição de jornais em oito distritos

  • Lusa
  • 19:50

Associação Portuguesa de Imprensa avisa que se a ameaça da Vasp interromper a distribuição de jornais em oito distritos "representa um desenvolvimento de enorme gravidade para o setor e para o país".

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) manifestou, esta quinta-feira, profunda preocupação com a possibilidade de a Vasp cessar a distribuição diária de jornais em oito distritos do país, comprometendo “o direito constitucional de acesso à informação”.

A administração da Vasp informou que está a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. A API recorda que, “há poucas semanas, tinha chamado a atenção do Governo e dos partidos políticos para a gravidade da situação”.

A posição da Vasp, que distribui os jornais pelo país, decorre da “situação financeira particularmente exigente, resultante da contínua quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais”. Para a API, tal “representa um desenvolvimento de enorme gravidade para o setor e para o país”.

“A interrupção da distribuição nestes oito distritos compromete o acesso regular a jornais e revistas em vastas áreas do território nacional, afetando diretamente o exercício de um direito constitucionalmente consagrado e pondo em causa um dos pilares essenciais da democracia: o acesso dos cidadãos à informação plural e de qualidade”, refere a associação.

A Associação Portuguesa de Imprensa manifesta “a sua profunda preocupação com o impacto desta medida e volta a exigir a adoção urgente de ações que assegurem a continuidade da distribuição de imprensa em todo o território nacional”.

A API “permanecerá empenhada na defesa intransigente da imprensa e na salvaguarda das condições indispensáveis ao seu funcionamento, reiterando a total disponibilidade para colaborar com as entidades públicas e privadas na construção de soluções imediatas e sustentáveis”.

O ministro da Presidência afirmou que qualquer solução pública que ajude a assegurar a distribuição de imprensa no território nacional implicará sempre “mecanismos concorrenciais” e não passar cheques a uma empresa em concreto.

Na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, foi questionado sobre os problemas financeiros que a Vasp enfrenta, no dia em que a empresa que garante a distribuição de jornais e revistas no país admitiu a possibilidade de fazer ajustamentos em oito distritos – Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

