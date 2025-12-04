ASF regista queda de 16% nas reclamações de seguros

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões divulgou esta quinta-feira o Relatório de Gestão de Reclamações referente ao primeiro semestre de 2025. Comparativamente ao período homólogo anterior, registou-se uma diminuição de cerca de 16% em reclamações.

De acordo com o relatório, foram apresentadas às empresas de seguros e entidades gestoras de fundos de pensões 10.773 reclamações e concluídas 10.839, representando assim uma descida de cerca de 16% tanto nas reclamações apresentadas como nas concluídas.

Nas reclamações concluídas na entidade reclamada, 3.697 (34,1%) obtiveram uma resposta favorável ao consumidor, com prazo médio de resposta a 11 dias úteis. Com desfecho negativo, foram 7.142 (65%) as reclamações.

No mercado, a grande maioria das queixas no ramo Não-Vida é motivada por sinistros (58,3%) e, no ramo Vida, por Conteúdo/Vigência do contrato (38,6%). Dentro do ramo Não-Vida, o destaque vai para o seguro automóvel que lidera com 3 363 reclamações (31%), seguido do seguro de incêndio e outros danos 1 813 (16,7%), e do seguro de doença 1 613 (14,9%).

Já em relação à submissão de reclamações, a ASF reporta que 73,7% das queixas foram submetidas através do Portal do Consumidor, crescendo cerca de 35% como via preferencial em comparação com o período homólogo. Também a ASF recebeu queixas diretamente, cerca de 1 232, um aumento de 22%.

Junto da ASF, apenas 28,5% das reclamações tiveram resposta favorável ao reclamante.

“A redução das reclamações dirigidas ao Mercado é um sinal de maior eficiência e transparência dos operadores, e de políticas e modelos de negócio mais centradas no consumidor”, começa por explicar Eduardo Farinha Pereira, diretor do departamento de supervisão comportamental da ASF. “Do lado da ASF, continuamos a apostar na literacia financeira e na melhoria dos mecanismos de resposta para reforçar a confiança no mercado segurador e de fundos de pensões”.