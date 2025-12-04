Aumento de produção e aprovisionamento de cereais. Governo dá luz verde a nova estratégia
Leitão Amaro recorda que Portugal só produz 19% dos cereais que consome, classificando a dependência como "preocupante".
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou esta quinta-feira que foi aprovada em Conselho de Ministros uma estratégia que visa aumentar a capacidade de aprovisionamento de cereais.
“Aprovamos a Estratégia Mais Cereais, depois de o país ter tido no papel um conjunto de intenções e um plano que não teve nenhuma execução nos anos anteriores”, explica o ministro na conferência de imprensa.
O governante detalha que o plano “combina medidas dirigidas ao aumento da capacidade de aprovisionamento de cereais que é atualmente de 19% em Portugal, sendo que o trigo é de apenas 5% das necessidades – o que é preocupante em situações de insegurança e crise internacional”.
Leitão Amaro destaca ainda que “está previsto o aumento da produção nacional com medidas relativas à organização, digitalização e modernização do sistema produtivo agrícola na área dos cereais”.
Esta estratégia surge numa altura em que Portugal aumentou a sua dependência do exterior no aprovisionamento de cereais, leite e derivados e frutos, com o país a fechar o ano de 2024 com um défice da balança comercial dos produtos agrícolas e agroalimentares de 5,17 mil milhões de euros.
