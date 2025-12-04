Política

Carlos Moedas já escolheu o novo presidente da Carris

Rui Lopo foi a escolha de Carlos Moedas para presidir a Carris, avança a Sic Notícias. Deverá assumir o cargo em janeiro, após o município votar a escolha a 10 de dezembro.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, escolheu Rui Lopo como presidente da Carris, avança a Sic Notícias. Atualmente a desempenhar o cargo de administrador na TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, Rui Lopo deverá assumir o cargo em janeiro, após o município votar a escolha a 10 de dezembro.

Numa nota enviada à Sic, Carlos Moedas considera que Rui Lopo é uma “opção clara” por ser um gestor com “provas dadas” no setor da mobilidade e que “melhor defende o futuro da empresa e os desafios que a Carris tem pela frente”. Rui Lopo sucederá a Pedro de Brito Bogas, que apresentou a renúncia ao cargo em outubro, após o relatório preliminar sobre o acidente no Elevador da Glória.

Segundo o autarca, Rui Lopo teve um “papel decisivo” de coordenação sobre a Carris Metropolitana e o passe Navegante. “Uma aposta segura para um novo ciclo, com uma enorme capacidade de gestão técnica, com reconhecida credibilidade setorial e com grandes capacidades na gestão de projetos de grande dimensão”, assume.

