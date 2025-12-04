Carlos Moedas já escolheu o novo presidente da Carris
Rui Lopo foi a escolha de Carlos Moedas para presidir a Carris, avança a Sic Notícias. Deverá assumir o cargo em janeiro, após o município votar a escolha a 10 de dezembro.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, escolheu Rui Lopo como presidente da Carris, avança a Sic Notícias. Atualmente a desempenhar o cargo de administrador na TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, Rui Lopo deverá assumir o cargo em janeiro, após o município votar a escolha a 10 de dezembro.
Numa nota enviada à Sic, Carlos Moedas considera que Rui Lopo é uma “opção clara” por ser um gestor com “provas dadas” no setor da mobilidade e que “melhor defende o futuro da empresa e os desafios que a Carris tem pela frente”. Rui Lopo sucederá a Pedro de Brito Bogas, que apresentou a renúncia ao cargo em outubro, após o relatório preliminar sobre o acidente no Elevador da Glória.
Segundo o autarca, Rui Lopo teve um “papel decisivo” de coordenação sobre a Carris Metropolitana e o passe Navegante. “Uma aposta segura para um novo ciclo, com uma enorme capacidade de gestão técnica, com reconhecida credibilidade setorial e com grandes capacidades na gestão de projetos de grande dimensão”, assume.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Carlos Moedas já escolheu o novo presidente da Carris
{{ noCommentsLabel }}