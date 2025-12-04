Cegid compra fintech Shine para acelerar crescimento na Europa

A Cegid anunciou a compra da Shine, uma fintech que fornece contas e pagamentos digitais para empresas, faturação eletrónica, contabilidade e software de processamento salarial para pequenas empresas em toda a Europa. Uma operação que vai permitir à empresa que disponibiliza soluções de gestão empresarial na cloud servir mais de um milhão de pequenas e médias empresas (PME) e 15 mil contabilistas a nível europeu.

A Cegid e a Shine “anunciaram o acordo definitivo para unir forças e formar um líder europeu, tornando-se o fornecedor líder de software para empresas e contabilistas”, indica num comunicado divulgado esta quinta-feira. Uma combinação, refere, que “criará o primeiro centro financeiro totalmente integrado, nativo da cloud e impulsionado por IA para PME e profissionais de contabilidade na Europa”.

“Esta fusão com a Shine é um passo natural na missão da Cegid: construir uma divisão pan-europeia de pequenas empresas para simplificar a vida dos empreendedores e acelerar o nosso crescimento“, afirma Bruno Vaffier, diretor-geral da Cegid.

De acordo com a Cegid, que disponibiliza soluções de gestão empresarial na cloud para profissionais das áreas financeira, recursos humanos, contabilidade, retalho e empreendedorismo, a “empresa que resulta desta fusão prestará serviço a mais de um milhão de pequenas e médias empresas e 15.000 escritórios de contabilidade em França, Alemanha, Espanha, Portugal, Países Baixos, Dinamarca e Bélgica”.

“Através de uma plataforma financeira unificada, a Cegid e a Shine permitirão que os proprietários de pequenas empresas dediquem significativamente menos tempo a tarefas administrativas e mais tempo focados no seu negócio”, explica ainda a empresa que conseguirá, com esta operação, “melhorar significativamente a sua oferta em França e acelerar a implementação de soluções financeiras integradas noutras áreas da Europa“.

Além da Shine, a Cegid tem avançado recentemente com outras aquisições. Foi o caso da Primavera, da PHC ou da Sevdesk.