Exclusivo Civilria compra o maior lote residencial da Quinta Bensaúde em Lisboa
Com uma área construção de mais de 25 mil metros quadrados, o projeto residencial localizado na Quinta Bensaúde contempla a construção de 264 fogos, comércio e estacionamento.
A Civilria comprou o maior lote residencial do projeto Quinta Bensaúde, localizado nas Laranjeiras, em Lisboa. A venda foi assessorada pela Harbor Partners e o valor não foi revelado. O empreendimento residencial com 264 fogos vai começar a ser construído dentro de um ano e deverá estar concluído em 2029.
“A Civilria tem vindo a consolidar a sua presença em Lisboa com projetos de forte impacto”, refere o CEO da Civilria. “A aquisição deste lote na Quinta Bensaúde é um passo natural na nossa estratégia de crescimento na capital, onde queremos continuar a desenvolver projetos que combinam comunidade, arquitetura e renaturalizaçao de espaços verdes”, acrescenta Artur Varum, citado em comunicado.
Com uma área construção de mais de 25 mil metros quadrados, o ativo transacionado corresponde ao lote 5 da Quinta Bensaúde, no bairro das Laranjeiras, aprovado para desenvolvimento residencial e comercial. O managing partner da Harbor Partners adianta ao ECO que o lote 5 estava nas mãos de uma família portuguesa, que prefere não ser identificada.
O projeto arquitetónico, assinado pelo atelier Saraiva + Associados, contempla até 264 fogos residenciais, bem como áreas de serviços, comércio e estacionamento. O projeto contará com três torres residenciais, sendo que uma terá 19 pisos.
A transação é um reflexo da confiança crescente no mercado residencial lisboeta e da capacidade de Lisboa continuar a captar investimento qualificado em projetos de escala.
“A operação representa uma das maiores transações residenciais da capital em 2025, confirmando o dinamismo e atratividade do mercado imobiliário português”, diz ao ECO Gonçalo Almeida, managing partner da Harbor Partners, destacando que esta “transação é um reflexo da confiança crescente no mercado residencial lisboeta e da capacidade de Lisboa continuar a captar investimento qualificado em projetos de escala”.
Fundada o ano passado por Gonçalo Almeida e com escritório em Lisboa, a consultora de investimentos Harbor Partners já transacionou este ano 92 milhões de euros.
